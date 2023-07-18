對上地板滾球世界冠軍 肌萎生張孜維代表台灣出征波蘭
新北市八里愛心教養院先天性肌肉萎縮症院生張孜維，5歲住進教養院，但他在運動地板滾球有傑出表現，8月將與教練胡家榮代表我國出戰「波蘭波兹南2023地板滾球世界挑戰賽」，是明年8月巴黎帕運積分賽之一，許多國際頂尖好手都將與賽。他說，希望可以讓更多身障選手，在運動場上揮灑生命的光芒。
波兹南2023地板滾球世界挑戰賽將在8月18日起展開，為期7天，是明年巴黎帕運積分賽之一，許多國際頂尖好手都將與賽，包括世界冠軍的希臘選手Grigorios Polychronidis、東京帕運冠軍的捷克選手Adam Peska及香港選手謝德樺等。張孜維表示，因為疫情及防疫關係，練習時間相較減少，也很緊張。
胡家榮為張孜維量身打造一套全方位訓練菜單，以提升其基本功、戰略和體能等，甚至也充當對手，模擬比賽情境，讓張孜維保有球感。另外，也加強肢體肌耐力和身體穩定性的訓練，就是要增加更多體力，來面對長時間比賽及適應時差。
「為台灣爭取最高榮譽！」張孜維表示，他相信一分努力、一分收獲，希望勇氣會像頭髮與指甲般持續長出，藉著努力和勇氣，除在球場上發光發熱，返國後他也會繼續攻讀博士學位，並努力推廣身心障礙者的運動權益，讓更多身障選手在運動場上揮灑生命的光芒。
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