足球／世界盃女足爆歧視 女子總獎金僅男子1/4

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】運動界的性別平等還有很長的路要走！澳洲20日將舉行女子世界盃足球賽，但地主國球隊近日卻呼籲女子足球聯盟應該提高薪水至與男性相同的水平，並讓球員在薪資談判中有更多的協商權。以世界盃為例，女子的總獎金仍僅有男性的4分之1、最低薪資也僅2萬美元。

女性長期低薪

根據《英國廣播公司》報導，澳洲職業足球員工會17日發布影片，澳洲女子國家隊23位隊員全部現身，並呼籲澳洲女子聯盟提高薪水，可以用全職球員的身分踢球，並提高球員與球團談薪水的能力。效力於英超艾佛頓女子隊的中場惠勒直言，所有參加世界盃的球員都是為國效力，應獲得合理待遇。

《CNN》提到，20日開始的世界盃女子足球賽，總獎金比起2019年已提升3倍至1.1億美元，但比起男生的4.4億美元仍相差相當大。澳洲聯盟的最低薪水雖在這個賽季從16344美元提升到20608美元，下個賽季還會提升到2.5萬美元，但比起男子球星仍顯得微不足道，許多女子球員都必須兼職下，也很難顧及訓練。

男女薪水差20倍

對於女隊員的訴求，澳洲足球CEO強森也坦承要提高女子球員薪水，FIFA總裁英方提奧先前則宣示，2026年男子世足與2027年女子世足獎金將會一致，目前職業運動中僅有板球的男女世界盃總獎金一致，但其他如足球、籃球與棒球等都還有努力的空間。

《英廣》記者席佛表示，近來女子運動員爭取薪水平權的風潮在各國盛行，包括奈及利亞、英國、南非與加拿大等國，都有女子運動員要求聯盟提高薪水、基本薪資與男子運動員一致，澳洲女足則在2019年爭取到世界盃出賽期間，薪水與男子一致。

但職業聯盟薪水上，前越南女子國腳Nguyen Thị Minh Nguyet直言，男性運動員的平均薪水仍為女子運動員的20倍，差距相當大。

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