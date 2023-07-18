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自行車／炎熱的夏天 大家一起來發功-如來神掌

運動筆記／ Tina Tsai

在這高溫天氣下，騎這麼變態級路線（130k左右-爬升3100起跳)，完成後只有滿滿的感動，我們真的是「勇者」，還有這次騎完，我以後不敢了⋯⋯

等了一星期，想說會不會因為天氣熱，改變路線，沒想到….就這樣等到了星期天一早….大家5:20故宮附近停車準備出發，go….

原本前一晚思考要不要做筆記，但看到中指的難度….想想還是現場見招拆招，還好婷婷姐&顯龍哥的碼錶有提前輸入地圖，加上地上也有神掌✋圖案，所以沒有找路的問題👍第一站先上冷水坑

平等國小

冷水坑

一開始雖然天氣不熱，但冷水坑的魔王坡也是「陡」，今天也是我第5次上卡，之前都是家裡附近騎一小時左右就回家，以為好像上卡沒有很難，沒想到今天真的是上了一課……接著到前往中湖戰備道。

下滑陽金，全家先補一下，天氣實在是太熱，汗流不停，不補不停真的「凍未條」，補好再次出發，往大拇指前進，之前看文章說中指最難，所以其他以為還好，但騎起來感覺只是沒有中指難，實際上還是難🥺

我們太認真錯過了必拍點，折返回去(都來了…不拍怎麼行)結果上坡上卡不會，貢獻了我第3摔。

藍鵲牆(我已累到不知道是哪一指的上坡)

再來下滑，原本想說雙腳大拇指很痛，騎不下去想放棄，正在思考要什麼時候說，突然說綠燈左轉，沒想到中指就來了，一點心裡準備都沒有，好吧！上了啦，中指果然不是蓋的，陡到我腳沒力，一方面腳超痛，之前上卡次數不多，真的沒力的時候想下車，居然沒力氣脫卡，貢獻我的第4摔(我的上卡摔都貢獻在這一天，摔到屁股都黑青一片，心裡開始害怕起來)，因為坡也陡所以決定，牽車上好了….我已經很久沒有牽車，真的打擊到我的信心。很感謝大家等我，我真的有想哭的感覺，接著下滑到7-11大家吃個午餐。

也謝謝顯龍哥請剉冰解熱，而我也因為腳痛、摔車、體力不足，想想放棄好了，但這時候提議不然去7-11買雙拖鞋試試….果然拖鞋因為大拇指沒有壓迫，騎起來還可以，無名指ㄍㄧㄥˉ完，萊爾富休息

好累呀….

放棄一直再腦海中不曾離去，但看到大家還在努力，最後巴拉卡了，佳龍也說騎完這次就好，我想到不能有遺憾，前面牽車都牽了，真的不行我也要走上去，出發🚴…..

來到最後的巴拉卡開頭的萊爾富，終於可以簽名了🥹我們快要完成了，補給完再次出發，雖然巴拉卡不陡，也有樹蔭跟前面的路比起來涼多了，但體力已經耗盡，就慢慢推吧⋯⋯

佳龍就邊騎車邊鼓勵，終於二子坪我們來了

到了二子坪真的是滿滿的感動，好感謝因為有你們，我才有力氣去克服身體的不舒服，還有心裡的壓力，也跟自己說聲「我很棒👍我真的騎完了」。累到ㄎㄧㄤ掉，穿車衣配「紅白拖」真的是😂

最後回到車上

完成這「如來神掌✋」神功。

天氣熱-路線硬-腳痛-上卡陰影-耐力體力不足的情況下，完成了一直想騎的路線，我的口袋名單最難路線「如來神掌✋」

也辛苦佳龍，一路上幫忙拍照，還要幫我背卡鞋，也一直鼓勵我，謝謝你❤️

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