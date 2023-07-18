選手備戰世大運、亞運 閣揆打氣

行政院長陳建仁、教育部長潘文忠與高雄市長陳其邁，昨到國家運動訓練中心視察國家培訓隊備戰成都世大運與杭州亞運情形，為選手加油打氣。

國訓中心簡報交通方案，強調此行選手教練優先安排商務艙，以豪華經濟艙補充，讓選手能舒適搭機、充分休息。

成都世大運本月28日至8月8日舉行，我國有210名選手參加；杭州亞運9月23日到10月8日舉行，有524名選手與會，體育署整合亞運、世大運，分別組成培訓團隊，擬定培訓計畫及備戰後勤支援，以賽代訓。陳建仁與潘文忠等人昨到國訓中心視察，為選手加油。

陳建仁表示，政院落實總統指示，要作為選手與教練後盾，讓選手們無後顧之憂為國爭光。

陳建仁也鼓勵在場選手李智凱、郭婞淳、羅嘉翎及各受訓選手，為國出征、全力以赴，並表示蔡總統屆時將為代表團授旗，祝福大家旗開得勝。

國訓中心執行長李文彬代體育署簡報表示，這次成都世大運及杭州亞運選手供膳部分，原則上每周至多休息1天，全力強化訓練，周六、日開放教練選手眷屬進入餐廳用餐。交通運輸部分，飛機艙等將提供選手、教練充足舒適空間，原則選手、教練優先安排商務艙，以豪華經濟艙補充。