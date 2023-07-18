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美國羽賽／台將混雙奪冠 男雙摘銀
月底出征成都世大運前，我國羽將先從美國傳回好消息，混雙組合葉宏蔚／李佳馨上演逆轉勝，勇奪本季第一座混雙冠軍，雙胞胎兄弟李芳任／李芳至也闖進美國公開賽男雙決賽，打下平搭檔最佳的亞軍成績。
美國公開賽屬於世界羽球聯盟（BWF）超級300系列賽，我國共2組選手闖進昨天凌晨登場的決賽；率先上陣的混雙組合葉宏蔚／李佳馨面對世界排名24的丹麥組合帝里／馬厄隆，首局雖讓出，但第二局找到節奏，決勝局更在14：16落後下連拿5分反超，最終以13：21、21：6、21：18逆轉。
目前世界排名22的葉宏蔚／李佳馨，2022年開始合作，去年在BWF超級100的加拿大公開賽首度嘗到超級賽登頂滋味，今年4月也打進BWF超級300系列的奧爾良名人賽但「銀恨」，美國公開賽總算將合作成績向上推進。
雙胞胎組合李芳任／李芳至雙胞胎兄弟檔，美國公開賽也打進決賽，可惜以9：21、10：21敗給列大會第3種子的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁，和西班牙名人賽同樣亞軍作收。
李芳至、葉宏蔚及李佳馨都是成都世大運國手，帶著美國公開賽好成績返台後將轉戰成都，力拚在28日開幕的世大運打回佳績。
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