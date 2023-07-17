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足球／以賽地訓備戰世界盃 中華隊9月主場戰菲律賓

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華男足9月將在2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽出戰菲律賓隊。圖／中華足協提供
中華男足9月將在2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽出戰菲律賓隊。圖／中華足協提供

中華民國足球協會日前公布9月份FIFA國際比賽日，將安排中華男足作客新加坡的客場比賽，今天再確認，中華男足將在9月8日晚上7點登場的2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽出戰菲律賓國家隊，在高雄國家體育場「捍衛主場」。

中華男足在6月份FIFA國際比賽日時，總教練懷特（Gary White）率隊迎戰泰國勁旅，吸引近7千名球迷進場，「地主」比賽尾聲靠著吳彥澍與陳庭揚的自由球戰術配合，追回比賽，以2：2逼和，接下作客菲律賓更是在落後局面下逆轉取得勝利。

中華足協體育署國際組、高雄市政府市長陳其邁與在地企業大力協助下，順利辦理6月份主場賽事，9月份主場賽事將繼續前往高雄辦理，邀請外隊來台交流「以賽代訓」調整自身技、戰術，積極備戰2026年世界盃外圍賽暨2027年亞洲盃資格附加賽。

總教練懷特說：「感謝體育署與高雄市政府的支持，首次在高雄出賽就踢出精彩比賽內容讓球迷踴躍進場，這兩場比賽最重要的是希望能將旅外球員找回進行10月份世界盃資格賽賽前的整合，加上安以恩的歸化，目的就是要以強勢的士氣進入10月，也希望國內球迷能踴躍進場和中華隊一起捍衛主場，當然也歡迎在台菲律賓朋友進場為其國家隊加油。」

中華足協理事長王麟祥自上任以來，不斷推動台灣足球各級發展，對於國家隊支援也盡全力支持，盼透過更多台灣主場國際賽，提升國人對足球運動的關注，進而影響基層足球的發展，從旁透過球星文化的建立，打造台灣人收看足球的習慣，最後方能逐步邁向職業化。

體育署 中華足協 中華隊

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