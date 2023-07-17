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網球／連奪大滿貫排名狂升 謝淑薇擠下詹皓晴重當「一姊」
我國網球好手謝淑薇和捷克老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）今天凌晨一起打下溫布頓冠軍，相隔4年再度捧冠，兩人除共享60萬英鎊冠軍獎金，2000分積分進帳後雙打排名也大幅提升，謝淑薇從29名上升到第11名，超越詹皓晴，重回「一姊」身份。
謝淑薇去年因養傷整季缺席，今年4月底馬德里女網賽才復出，回歸的第4站就和臨時成軍的大陸搭檔王欣瑜打下法網冠軍，世界排名從參賽前的286名狂升257名，來到世界排名29，溫布頓的冠軍積分讓她排名再提升18位，來到第11名。
產後復出的史翠可娃，今年4月馬德里女網賽時沒有排名，打進8強獲得215分積分後排名回到710名，進入溫布頓時排名312位，奪冠後排名直接狂升248名、來到第35名。
謝淑薇和史翠可娃都曾當過雙打「世界球后」，溫布頓僅是史翠可娃復出第5站，她已宣布將在美網後正式退役。
詹詠然和詹皓晴溫布頓聯手，姊妹倆第二輪止步，本周排名詹皓晴維持第23，姊姊詹詠然從33名小幅下滑到36位，今年溫布頓打進女雙第三輪的另名台將吳芳嫺排名從60名降到第61名。
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