快訊

不是信義區！台北有錢人住哪 「這里」平均所得296萬第一名

嘉義市廟會爆炸釀28傷！現場有火藥反應 疑煙火落焰肇禍

鴻海挖角！南市三線一星高階警官提前退休 轉任鴻準處長薪水翻倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／連奪大滿貫排名狂升 謝淑薇擠下詹皓晴重當「一姊」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

我國網球好手謝淑薇和捷克老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）今天凌晨一起打下溫布頓冠軍，相隔4年再度捧冠，兩人除共享60萬英鎊冠軍獎金，2000分積分進帳後雙打排名也大幅提升，謝淑薇從29名上升到第11名，超越詹皓晴，重回「一姊」身份。

謝淑薇去年因養傷整季缺席，今年4月底馬德里女網賽才復出，回歸的第4站就和臨時成軍的大陸搭檔王欣瑜打下法網冠軍，世界排名從參賽前的286名狂升257名，來到世界排名29，溫布頓的冠軍積分讓她排名再提升18位，來到第11名。

產後復出的史翠可娃，今年4月馬德里女網賽時沒有排名，打進8強獲得215分積分後排名回到710名，進入溫布頓時排名312位，奪冠後排名直接狂升248名、來到第35名。

謝淑薇和史翠可娃都曾當過雙打「世界球后」，溫布頓僅是史翠可娃復出第5站，她已宣布將在美網後正式退役。

詹詠然和詹皓晴溫布頓聯手，姊妹倆第二輪止步，本周排名詹皓晴維持第23，姊姊詹詠然從33名小幅下滑到36位，今年溫布頓打進女雙第三輪的另名台將吳芳嫺排名從60名降到第61名。

溫布頓 謝淑薇 史翠可娃

延伸閱讀

溫網／成最年長大滿貫冠軍組合 謝淑薇透露驚奇之旅關鍵：沒有期待

溫網／復出合拍驚喜奪冠 謝淑薇史翠可娃成最年長大滿貫組合

溫網／謝淑薇奪冠熱舞 致詞獻給退役倒數搭檔

溫網／神奇謝淑薇！跨屆18連勝、大滿貫第6冠到手

相關新聞

美國羽賽／逆轉勝！葉宏蔚、李佳馨混雙捧本季首冠

BWF超級300系列的美國公開賽決賽今天登場，我國共有2組選手闖進最終戰，率先上陣的混雙組合葉宏蔚／李佳馨上演逆轉勝，以...

網球／連奪大滿貫排名狂升 謝淑薇擠下詹皓晴重當「一姊」

我國網球好手謝淑薇和捷克老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）今天凌晨一起打下溫布頓冠軍，相隔4年再度捧冠，...

備戰成都世大運、杭州亞運 選手教練出賽優先安排商務艙

行政院長陳建仁、教育部長潘文忠與高雄市長陳其邁，今天到國家運動訓練中心視察國家培訓隊備戰成都世大運與杭州亞運情形。國訓中...

足球／梅西正式加盟邁阿密國際 MLS：繼續爭取國際球星

阿根廷足球巨星梅西昨天加盟美國職業足球大聯盟（MLS）後，聯盟總裁賈柏（Don Garber）今天表示，沙烏地阿拉伯砸錢...

美國羽賽／不敵大馬組合 李芳任、李芳至雙胞胎再奪亞軍

BWF超級300系列的美國公開賽決賽今天登場，我國共有2組選手闖進最終戰，率先上陣的混雙組合葉宏蔚／李佳馨上演逆轉勝，以...

竹市自由車場破舊 騎車像在騎馬

新竹市立自由車場是北台灣唯一自由車場地，但場地破舊，挨批「騎自行車像在騎馬」，已多年未辦正式賽事。儘管體育署前年就核定8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦