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竹市自由車場破舊 騎車像在騎馬

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
竹市自由車場地破舊，主跑道龜裂嚴重，四處還可見裂痕補丁。記者王駿杰／攝影
竹市自由車場地破舊，主跑道龜裂嚴重，四處還可見裂痕補丁。記者王駿杰／攝影

新竹市立自由車場是北台灣唯一自由車場地，但場地破舊，挨批「騎自行車像在騎馬」，已多年未辦正式賽事。儘管體育署前年就核定8300萬元翻新場地，但至今未動工，市府表示，正辦理規畫設計，7月22日進行細部設計審查，工程發包後會趕工施設。

位於十八尖山的新竹市立自由車場已有45年，曾培育不少自由車好手，但場地年久失修，環形賽道出現下陷、龜裂、滲水等，司令台內設置的訓練室也設備老舊。

教育部體育署2021年核定8300萬元修繕，但因僅規畫簡易水保，未加強坡審、邊坡及既有擋土設施結構，還有使照問題，新竹市議會今年3月通過3578萬元水土保持經費墊付案，但工程至今遲未動工。

熱愛「三鐵」運動的議員劉彥伶關切進度，希望市府盡快動工。她指出，目前竹市自行車選手因無專業場地練習，大型賽事前都要到台中移地訓練，並使用較炎熱的段，竹市自由車場的整修迫在眉睫，希望市府重視。

市府教育處坦言，自由車場場地老舊破損，急需維修改善，改善工程內容包括自由車道賽道、水土保持工程、司令台內部及跑道下方空間改善，正辦理規畫設計，7月22日進行細部設計審查，工程發包後會趕工施設。

新竹 自行車

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