溫網／男單決賽跨世代頂尖對決 約克維奇連拿5局先下一城

不只要搶溫布頓男單冠軍，還是「世界球王」爭奪戰，世界排名第2的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和西班牙現任球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（ Carlos Alcaraz）今天上演跨世代頂尖對決，首盤小約就連拿5局，以6：1先下一城。

小約是溫布頓衛冕軍，今年完成連霸就能追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的草地大滿貫8冠，同時追平女網傳奇寇特（Margaret Court）的24座大滿貫紀錄。

36歲的小約上月法網奪冠，23座大滿貫金盃已是男網最多，溫布頓若能再登頂，就有機會成為1969年後首位同年完成4大滿貫全包的「全滿貫」紀錄。

20歲的阿爾卡拉斯年輕小約16歲，小約2008年澳網摘下個人第一座大滿貫時，阿爾卡拉斯不滿5歲，兩人相差15歲又348天，成公開化年代後大滿貫決賽年紀差距第3的世代對決；小約若奪冠就能成為溫布頓最年長冠軍，阿爾卡拉斯則要尋求草地大滿貫第3年輕的男單冠軍。

這是兩人生涯第3度碰頭，首盤小約連保帶破取得5：0絕對優勢，名列頭號種子的阿爾卡拉斯雖在第6局保住發球局「破蛋」，仍以1：6讓出第一盤。