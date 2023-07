溫網／男單決賽跨世代頂尖對決 約克維奇連拿5局先下一城

不只要搶溫布頓男單冠軍,還是「世界球王」爭奪戰,世界排名第2的塞爾維亞名將約克維奇(Novak Djokovic)和西班牙現任球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯( Carlos Alcaraz)今天上演跨世代頂尖對決,首盤小約就連拿5局,以6:1先下一城。

小約是溫布頓衛冕軍,今年完成連霸就能追平「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)的草地大滿貫8冠,同時追平女網傳奇寇特(Margaret Court)的24座大滿貫紀錄。

36歲的小約上月法網奪冠,23座大滿貫金盃已是男網最多,溫布頓若能再登頂,就有機會成為1969年後首位同年完成4大滿貫全包的「全滿貫」紀錄。

20歲的阿爾卡拉斯年輕小約16歲,小約2008年澳網摘下個人第一座大滿貫時,阿爾卡拉斯不滿5歲,兩人相差15歲又348天,成公開化年代後大滿貫決賽年紀差距第3的世代對決;小約若奪冠就能成為溫布頓最年長冠軍,阿爾卡拉斯則要尋求草地大滿貫第3年輕的男單冠軍。

這是兩人生涯第3度碰頭,首盤小約連保帶破取得5:0絕對優勢,名列頭號種子的阿爾卡拉斯雖在第6局保住發球局「破蛋」,仍以1:6讓出第一盤。

In command.@DjokerNole races through the opening set, 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/aGox4oiZcA