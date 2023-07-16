自由車／頂尖車手齊聚96聯賽 馮俊凱現身搶下單站冠軍

96自由車聯賽第五站台中站今天點燃戰火，台灣一哥馮俊凱「突然現身」參賽，攪亂各隊布局，加上日本名將內間康平也加入，戰況丕變，最終馮俊凱以58分49秒率先抵達終點，搶下單站冠軍，並順勢帶走了衝刺衫，成為今天最大贏家。2014環台賽亞洲藍衫冠軍內間康平，則以不到1秒的差距，排名第二。

結束旅歐生涯，馮俊凱今年轉戰日本宇都宮閃電車隊，昨日才返台，今就出現在96聯賽台中站，也讓各隊的戰略改變。他說：「剛好時間對得上，此站又在台中，天時地利，所以就決定來參賽。」

96聯賽採取積分制，馮俊凱僅參加前2站，搶總冠軍FULCRUM橘衫無望，他打定主意拚單站冠軍，成為最大攪局者。他表示，「登山王紅點衫競爭激烈，第一圈我帶著黃冠霖去搶登山點，之後就按照自己的節奏比賽，沒有特別的戰術。」

台中站是96自由車聯賽的全新路線，主會場在台中市自由車場，競賽組單圈12.5km，精英組將繞行三圈，起點出發至登山點長約4km，平均坡度4.7%，包含短陡坡、平路及高速髮夾彎，考驗選手的綜合能力，而此路線也曾是全運會、全中運，台中市自由車公路賽代表隊選拔精華路線。

馮俊凱說：「此路線從小騎到大，非常熟悉；第一圈捷安特哥倫布車隊攻勢凌厲，但我並沒有隨之起舞，處於被動的狀態，主要就留在主集團中，伺機而動。」在馮俊凱的加入後，本場比賽兩件領騎衫易主，其中競爭最激烈的登山王Mercedes-Benz紅點衫由前勁車隊黃冠霖取而代之，衝刺王Bryton藍衫則被馮俊凱奪下。

賽前總衝刺積分還落後17分的黃冠霖，本場比賽大進補，三個登山點都拿下第一，進帳24分，總分以1分之差取代李廷威。黃冠霖說：「我和學長馮俊凱是台中隊的隊友，所以過程中互相合作；加上凱哥加入之後，大家都想跟著他，我的壓力減輕很多。」

連續拿下塔塔加和武嶺站冠軍的李廷威，本場比賽無法再稱王，但前面幾站斬獲大量積分，目前仍穩居總排名第一，只要後兩站不失常，橘衫十拿九穩。

至於上屆96聯賽最大贏家Bryton車隊，由於部分選手近期征戰日本，今無法出賽，連唯一領騎衫衝刺衫都只能拱手讓人，但目前陳建良和盧紹軒皆以總衝刺積分18分，並列第2，下一站96聯賽第六站新竹站9月3日丘陵繞圈賽仍有機會逆轉。