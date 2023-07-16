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美國羽賽／寶島內戰出線 兩組台將闖決賽

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美國羽賽／寶島內戰出線 兩組台將闖決賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
葉宏蔚、李佳馨(左)。 新華社
葉宏蔚、李佳馨(左)。 新華社

我國共有6組羽將打進BWF超級300系列的美國公開賽，其中混雙和男雙都上演「寶島內戰」，先是混雙頭號種子組合葉宏蔚／李佳馨拍下楊博軒／胡綾芳，壓軸上陣的男雙再由雙胞胎李芳任／李芳至以直落2解決蘇力瑋／林煜傑，以第7種子之姿闖進明天凌晨登場的決賽。

葉宏蔚／李佳馨今年4月奧爾良名人賽打進決賽，目前世界排名22是國內最佳，美國公開賽也列上頭號種子，今天碰列第4種子的同胞組合，首局11：10時連拿4分拉開差距，以21：16先下一城；第二局雙方還戰到14：14平手，拉鋸階段頭號種子頂住壓力，19：18時連拿2分，以21：18取得對戰3連勝，闖進本季第2場決賽。

寶島混雙明天決賽將碰世界排名24的丹麥組合帝里（Mathias Thyrri）／馬厄隆（Amalie Magelund），台灣時間凌晨1點上陣，混雙決賽也是5場決賽的第一場。

男雙4強同樣上演「內戰」，雙胞胎李芳任／李芳至以21：17、21：12拍下蘇力瑋／林煜傑，年初西班牙名人賽後再闖超級賽最終戰，明天凌晨將和馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin）爭冠。

李家雙胞胎李芳至（右）、李芳任（左）。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
李家雙胞胎李芳至（右）、李芳任（左）。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

女雙唯一台將代表許雅晴／林琬清，4強賽碰列頭號種子的丹麥組合弗勒爾戈德（Maiken Fruergaard）／蒂格森（Sara Thygesen），男單「左手重砲」林俊易以14：21、17：21不敵世界排名第4的泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），無緣挑戰本季第2冠。

美國公開賽 林俊易 羽球

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