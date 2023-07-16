網球／UTR國際職業巡迴賽首次登台 各國好手爭奪高額獎金就在新北

由UTR所創辦的國際職業網球巡迴賽在歐美國家非常盛行由中華民國創新體育協會爭取到主辦權，也是第一次也是繼日本、杜拜後第三個在亞洲辦理的國家。

本項賽事受到教育部體育署、新北市政府體育處及新北市體育總會的重視，由中華民國創新體育協會承辦，邀請來自世界各國的職業網球好手齊聚新北市爭奪總獎金美金8萬元（每站獎金美金2萬元）共辦理男生1站、女生3站共4站），由於高額的獎金及高強度的比賽精采可期，該賽事也將全透過UTR官方youtube頻道進行轉播服務。

UTR國際職業網球巡迴賽依照UTR國際排名排序每站只錄取20名選手參賽，首站男子組一共有9名外國及11名台灣選手參賽，身為地主代表的台灣選手將迎戰來自美國、澳洲、日本及印度等各國好手，並將於明日(16日)進行最終排名賽，屆時於新北市新莊網球場將能見證首次於台灣辦理的UTR國際職業網球巡迴賽男子組冠軍。

本次賽事的特色有別於網球單淘汰制，20名選手分成4組(採3盤2勝制)，每個小組5名選手，每位選手須經過分組循環賽(4場)的積分賽，以各組排名相對應名次進行單淘汰；台灣選手有駱建勛、尤敬謀、徐傳恩、張子隸、傅宏霖、林維德、蔡承恩、湯城、Calvin Wang，另外兩位外卡選手為賴禹舜及地主新北全運選手歐傑文參賽， 男子站前兩名種子分別為印度Ishaque Eqbal及日本Shunya Maruyama，印度Ishaque Eqbal去年最高ATP單打排名897名，日本Shunya Maruyama則最受矚目，他曾經於青少年時期拿下4座ITF雙打冠軍，目前在美國NCAA網球聯盟裡享有盛名，除了網球成績以外，更得到內布拉斯加州學者運動員榮譽榜（2019年、2020年、2022 年），截至本日(15日)小組積分賽中也是20位選手中唯一以4戰全勝晉級4強戰，並於上午4強戰中打敗另一組林維德，16日將與駱建勛進行台日冠亞軍戰。

台灣職業選手駱建勛。 大會提供

日本選手Shunya Maruyama。 大會提供

台灣職業選手林維德闖進準決賽。 大會提供

地主外卡選手歐傑文。 大會提供

比賽現場 大會提供

為歡迎來自各國的好手，同時也提升疫情後台灣觀光效益，本次賽事對於遠道而來的外國選手提供落地招待的方式邀請選手來台進行比賽，也讓台灣選手有與更多與外國選手交手的機會，藉此提升彼此網球技術，UTR來台的監督Luca對於大會接待服務十分肯定和讚許，此外邀請日本的國際裁判來台執法更凸顯對賽事重視，當場表達明年能繼續承辦該項賽事。

本週在新北市新莊網球場登場的男子組的賽事外，7月17至30日、8月14至20日持續進行女子組賽事，根據目前女子組下站報名排名最高的是來自俄羅斯籍Daria Lodikova(WTA排名461)，歡迎喜愛網球的球迷朋友一起進場為選手加油打氣。