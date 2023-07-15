射箭／新濠建設主場日 彭家楙領軍射退台中銀行
企業射箭聯賽本周在台北田徑場暖身場舉行新濠建設射箭隊主場日，並在亞運國手彭家楙的帶領之下展現了不屈不撓的精神，以3：2克制了台中銀行射箭隊，此場激烈對戰在中華企業射箭聯賽中燃起新的火花。
新濠建設本次主場日在台北田徑場暖身場，蒞臨長官中華奧會主席兼中華民國射箭協會理事長林鴻道、台北市政府體育局副局長蔡培林、中華企業射箭聯盟會長邱炳坤、中華奧會副主席兼新濠建設射箭隊總領隊蔡家福，以及台北市國中學生家長會聯合會總會長劉一寬。
與此同時，麗山高中、萬芳高中、國語實小、中正國中、雙園國中及北安國中等學校師生亦特地前來觀賽，都來自於在台北市積極推廣射箭運動的學校，此次的觀賽經驗對於學生們的學習與成長將具有重大影響。
新濠建設教練陳能陞表示，由於今年是新的支持企業，所以目標先進季後賽，回饋公司的支持。目前在十分箭后排名第3的彭家楙則是希望繼續調整心態，不僅幫助新濠射出好成績，也期望在國際賽能有好表現。
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