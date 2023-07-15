跆拳道／世界跆拳道大獎賽挑戰賽 莊天羽、林唯均摘金

世界跆拳道大獎賽挑戰賽今天在南韓登場，莊天羽、林唯均分別代表台灣參加女子49公斤級和57公斤級，各自踢下金牌，幫助台灣隊在首日的3個量級中就包辦2金。

距離杭州亞運還剩2個多月，台灣女子跆拳道亞運培訓隊前往南韓茂朱參加2023世界跆拳道大獎賽挑戰賽，培訓隊共有4名好手參賽，包括莊天羽、林唯均、張芮恩、潘韵慈。

世界跆拳道大獎賽挑戰賽今天揭開序幕，首日舉行男子58公斤級、女子49公斤級和57公斤級賽事，台灣隊莊天羽率先傳出捷報，決賽以2比0擊退南韓選手吳瑞琳（Seo-rin Oh，音譯），搶下金牌。

林唯均同樣躋身決賽行列，亞運將踢53公斤級的她，這次改戰57公斤級，決賽以2比0擊退越南選手陳氏映雪（Thi anh Tuyet Tran），為台灣隊搶下單日第2金。

值得一提的是，林唯均為跆拳道名門之後，媽媽劉昭晴為前跆拳道國手，不僅是3屆亞錦賽金牌得主，還曾獲得2屆世運會金牌，而林唯均也繼承衣缽，走上跆拳道這條路。

根據規定，世界跆拳道大獎賽挑戰賽各量級前2名的好手，將取得今年10月在中國太原舉行的世界跆拳道大獎賽的門票。