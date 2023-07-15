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田徑／林昱堂摘金 體育署盼將他納入黃金計畫持續栽培

聯合報／ 記者黃顯祐／曼谷即時報導
中華田徑協會理事長葉政彥（中）、祕書長王景成（左）分享林昱堂摘金的喜悅。圖／中華田徑協會提供
中華田徑協會理事長葉政彥（中）、祕書長王景成（左）分享林昱堂摘金的喜悅。圖／中華田徑協會提供

林昱堂成為國內新的「彈簧腿」，體育署署長鄭世忠表示，這個成績在亞運已經有金牌的水準，也希望國訓中心競強會能將林昱堂納入黃金計畫持續栽培。

鄭世忠表示，跳遠一直是我國田徑重要發展項目。過去這一年負責訓練的教練蔡易達是體育署績優選手轉職國訓中心的教練，由於年輕所以壓力很大，「除了恭喜林昱堂，也真的很替蔡易達教練高興。」

鄭世忠說，他前幾天去澎湖訪視，縣長陳光復特別提到澎湖子弟林昱堂，也希望未來能邀請昱堂回鄉服務，「我今晚接收到這個好消息，真的很替澎湖高興。」他表示，離島發展體育不容易，來到離島與校長們聊過才知道離島學校體育有多麼不容易。體育署接下來也會全力支持離島學校體育與全民運動的發展。選手要有國際成績需要十年的時間，也謝謝昱堂田徑發展過程每一位教練與師長的支持。

中華田徑協會理事長葉政彥、祕書長王景成也特別高興，今天曼谷現場也收到不少恭喜聲。

田徑 體育署 亞運

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