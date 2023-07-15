網球／國際職業網球巡迴賽首次登台 駱建勛領銜出賽

由UTR所創辦的國際職業網球巡迴賽在歐美國家非常盛行，今年由中華民國創新體育協會爭取到主辦權，也是繼日本、杜拜後第三個在亞洲辦理此賽事的國家，明天將於新莊網球場舉行男子組最終排名賽。

本項賽事受到教育部體育署、新北市政府體育處及新北市體育總會的重視，由中華民國創新體育協會承辦，邀請來自世界各國的職業網球好手齊聚新北市爭奪總獎金美金8萬元（每站獎金美金2萬元，共辦理男生1站、女生3站共4站），由於高額的獎金及高強度的比賽精采可期，該賽事也將全透過UTR官方youtube頻道進行轉播服務。

UTR國際職業網球巡迴賽依照UTR國際排名排序每站只錄取20名選手參賽，首站男子組一共有9名外國及11名台灣選手參賽，身為地主代表的台灣選手將迎戰來自美國、澳洲、日本及印度等各國好手，並將於明天進行最終排名賽，屆時於新北市新莊網球場將能見證首次於台灣辦理的UTR國際職業網球巡迴賽男子組冠軍。

本次賽事的特色有別於網球單淘汰制，20名選手分成4組（採3盤2勝制），每個小組5名選手，每位選手須經過分組循環賽的積分賽，以各組排名相對應名次進行單淘汰。

今年台灣選手有駱建勛、尤敬謀、徐傳恩、張子隸、傅宏霖等人，男子站前兩名種子分別為印度艾克巴爾（Ishaque Eqbal）及日本丸山隼彌，艾克巴爾去年最高ATP單打排名897名，丸山隼彌則曾經於青少年時期拿下4座ITF雙打冠軍，目前在美國NCAA網球聯盟裡享有盛名。

為歡迎來自各國的好手，同時也提升疫情後台灣觀光效益，本次賽事對於遠道而來的外國選手提供落地招待的方式邀請選手來台進行比賽，也讓台灣選手有與更多與外國選手交手的機會，藉此提升彼此網球技術，UTR來台的監督盧卡對於大會接待服務十分肯定和讚許，此外邀請日本的國際裁判來台執法更凸顯對賽事重視，當場表達明年能繼續承辦該項賽事。

本周在新北市新莊網球場登場的男子組的賽事外，7月17至30日、8月14至20日持續進行女子組賽事。