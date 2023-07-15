田徑亞錦賽／破30年全國紀錄 林昱堂跳8公尺40放眼奪金

在泰國曼谷舉行的亞洲田徑錦標賽，我國代表隊在前三天賽程都未能進帳獎牌的情況下，今天男子跳遠好手林昱堂在決賽驚天一跳，於第四次試跳跳出8公尺40的成績，一舉打破高懸30年的跳遠全國紀錄，且在所有選手間暫居領先。

林昱堂今年5月一度跳出8公尺12的成績，躍升我國歷年第四傑，也成為這次亞錦賽我國代表隊的奪牌重點選手之一，而在今天登場的決賽中，林昱堂在首次試跳就有8公尺10的佳績，暫居所有選手第二名。

不過在第4次試跳中更是完成歷史性的一跳，跳出8公尺40，一舉超越了1993年由「彈簧腿」乃慧芳保持了30年的8公尺34男子跳遠全國紀錄，而這一跳也讓林昱堂瞬間躍居領先位置，有望為我國拿下本屆賽事首面獎牌，同時達到世錦賽及奧運參賽標準。