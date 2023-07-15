快訊

田徑亞錦賽／破30年全國紀錄 林昱堂跳8公尺40放眼奪金

日前深陷性騷擾疑雲 神腦公告董座鄭宏輝今辭職

吳子嘉痛批爛黨 柯文哲承認：民眾黨跨不過濁水溪

田徑亞錦賽／破30年全國紀錄 林昱堂跳8公尺40放眼奪金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
男子跳遠好手林昱堂在田徑亞錦賽決賽驚天一跳，於第四次試跳跳出8公尺40的成績，一舉打破高懸30年的跳遠全國紀錄，且在所有選手間暫居領先。 聯合報系資料照
男子跳遠好手林昱堂在田徑亞錦賽決賽驚天一跳，於第四次試跳跳出8公尺40的成績，一舉打破高懸30年的跳遠全國紀錄，且在所有選手間暫居領先。 聯合報系資料照

在泰國曼谷舉行的亞洲田徑錦標賽，我國代表隊在前三天賽程都未能進帳獎牌的情況下，今天男子跳遠好手林昱堂在決賽驚天一跳，於第四次試跳跳出8公尺40的成績，一舉打破高懸30年的跳遠全國紀錄，且在所有選手間暫居領先。

林昱堂今年5月一度跳出8公尺12的成績，躍升我國歷年第四傑，也成為這次亞錦賽我國代表隊的奪牌重點選手之一，而在今天登場的決賽中，林昱堂在首次試跳就有8公尺10的佳績，暫居所有選手第二名。

不過在第4次試跳中更是完成歷史性的一跳，跳出8公尺40，一舉超越了1993年由「彈簧腿」乃慧芳保持了30年的8公尺34男子跳遠全國紀錄，而這一跳也讓林昱堂瞬間躍居領先位置，有望為我國拿下本屆賽事首面獎牌，同時達到世錦賽及奧運參賽標準。

田徑

延伸閱讀

田徑亞錦賽／楊俊瀚百公尺起跑失利 技術教練給原因

田徑亞錦賽／楊俊瀚200公尺晉準決賽 林昱堂跳遠拚獎牌

田徑亞錦賽／男子100公尺決賽 楊俊瀚只獲第8名

田徑亞錦賽／女子七項 陳彩娟首日暫居第四今全力衝牌

相關新聞

田徑亞錦賽／破30年全國紀錄 林昱堂跳8公尺40放眼奪金

在泰國曼谷舉行的亞洲田徑錦標賽，我國代表隊在前三天賽程都未能進帳獎牌的情況下，今天男子跳遠好手林昱堂在決賽驚天一跳，於第...

排球／挑戰盃第9名作收 張育陞放眼世大運交手歐洲列強

亞洲男子排球挑戰盃今天舉行最後一天賽事，落入9、10名排名賽的中華男排今天遭遇菲律賓，最終以25：22、25：17、26...

田徑亞錦賽／楊俊瀚百公尺起跑失利 技術教練給原因

擁有「台灣最速男」稱號的楊俊瀚昨在田徑亞錦賽100公尺決賽起跑失利，僅以第8名作收。他在國訓中心的技術教練易偉鎮透露，其...

高球／模擬器提升精確度 詹世昌不再只是靠感覺

高科技的導入讓競技運動多了便利性，更提升精確度，台灣高球一哥詹世昌就透露，利用高爾夫模擬器輔助訓練，讓他可更精準掌握擊球...

體操／華南小小體操營台北登場 攜手林育信持續紮根

華南銀行「第四屆小小體操營」於今天在台北市立大同高中舉行，再次邀請到台灣體操代表隊總教練林育信、體操選手葉政及莊佳龍擔任...

自由車／96聯賽第五站 李廷威鞏固橘衫、改車帥一波

96自由車聯賽第五站台中站將在明天點燃戰火，其中菁英男子選手李廷威連續搶下兩站單站冠軍，總積分達到184分，拉開安全距離...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦