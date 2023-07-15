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體操／華南小小體操營台北登場 攜手林育信持續紮根

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
華南銀行「第四屆小小體操營」今天在台北市立大同高中舉行。圖／華南銀行提供
華南銀行「第四屆小小體操營」今天在台北市立大同高中舉行。圖／華南銀行提供

華南銀行「第四屆小小體操營」於今天在台北市立大同高中舉行，再次邀請到台灣體操代表隊總教練林育信、體操選手葉政及莊佳龍擔任小小體操員的教練團，經過一天的訓練、成果驗收檢測，終於在結訓典禮畫下圓滿的句點，華南銀行為表現優異的小學員頒發獎項，給予肯定與鼓勵，並藉此提高他們對體操運動的興趣和熱忱。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬在開訓時說：「小小體操營迄今已辦了四屆，華南銀行和林育信教練也不斷在商討擴大範圍，希望將體操運動帶到台灣各個角落，藉由讓更多人接觸體操運動的推廣，讓台灣體操有更明確且深遠的目標，同時培育出更多的奧運國手。」

華南金控從2017年開始贊助體操選手及教練，並從去年起提供林育信、葉政和莊佳龍訓練經費、信託及理財服務，同時補助二位選手投保千萬個人傷害保險，在重大賽事更祭出激勵獎金，讓選手沒有後顧之憂，專心訓練。

為了培育更多體育幼苗，厚植台灣體操實力，華南銀行第四屆「小小體操營」舉辦三場競技組及二場推廣組共計五場次，今年首度擴大加開的「推廣組」場次，讓國小二至六年級的小朋友，無須有體操經驗皆可共同參與，讓更多小朋友可以透過實際體驗來推廣體操運動。原有的「競技組」則讓原本就在體操隊訓練的小選手有機會接受「國家隊」等級的訓練和指導，提早發掘人才並且重點栽培，為台灣體操厚植實力。

田徑和體操是運動之母，各自影響著運動表現的不同面向，林育信教練就提到：「體操運動可以促進小朋友的身體發展和協調性，提高反應能力，並且促進肌肉群發展，讓小朋友有更好的體格，把基礎打好以後，未來不管是否繼續練習體操，或是轉向其他運動發展，都是非常有幫助的。」

華南銀行董事長張雲鵬和副董事長林知延每每出席體操營都不忘下場與小小體操員近距離互動，協助他們完成訓練動作。透過每年的「小小體操營」傳達華南銀行對孩童健全發展的關心與投入，鼓勵家長們多讓小朋友嘗試接觸體操運動。

林育信 田徑

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