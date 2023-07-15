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自由車／96聯賽第五站 李廷威鞏固橘衫、改車帥一波

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李廷威目前囊括兩件領騎衫，包括冠軍橘衫和登山王紅點衫。圖／96聯賽提供
李廷威目前囊括兩件領騎衫，包括冠軍橘衫和登山王紅點衫。圖／96聯賽提供

96自由車聯賽第五站台中站將在明天點燃戰火，其中菁英男子選手李廷威連續搶下兩站單站冠軍，總積分達到184分，拉開安全距離，穩穩將Fulcrum冠軍橘衫套牢，他笑著表示，已經準備改造車子，到時候要帥一波。

台中站是96自由車聯賽的全新路線，主會場在台中市自由車場，競賽組單圈12.5公里，精英組將繞行三圈；起點出發至登山點長約4公里，平均坡度4.7%，此賽事極具張力，包含短陡坡、平路及高速髮夾彎，考驗選手的綜合能力。

李廷威連續拿下塔塔加和武嶺站的單站冠軍，目前囊括兩件領騎衫，包括冠軍橘衫和登山王紅點衫，他說，「本場比賽會全力搶登山點，但戰術不會太積極，畢竟橘衫領先有一段差距，會以防守為主，並視各車隊的戰略再見機行事。」

把國手選拔和96自由車聯賽放在今年的兩大重點賽事，李廷威表示，去年與橘衫擦肩而過，今年一定要全力鞏固，「我已經把車子送去烤漆，以紅點衫的模板去配色，並空出兩個白色空格，之後如果順利奪下總冠軍和登山王，會再上面貼上貼紙或彩繪，如果最後空手而歸，就當作警惕。」

另外，李廷威非常重視96自由車聯賽，自從成為橘衫領先者後，每一站都會把車子貼成橘色，連安全帽和輪框也不放過，他笑說，「我光是買這些貼紙就花了5500元。」

去年幾乎包辦所有領騎衫的Bryton車隊，本屆沉默許多，目前僅由陳建良保住車隊冠名贊助的衝刺王Bryton藍衫；本周末的台中站，主力盧紹軒、蘇宇銘和吳之皓等人又因前往日本比賽而缺席，藍衫保衛戰岌岌可危。

陳建良指出，本站目標就是全力守住藍衫，如果有機會就搶單站冠軍。隊友洪坤弘狀況不錯，搭配熊凱文的輔助，仍有望殺出重圍。

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