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排球／挑戰盃第9名作收 張育陞放眼世大運交手歐洲列強

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
張育陞（左）對於接下來的世大運充滿期待。圖／中華排協提供
張育陞（左）對於接下來的世大運充滿期待。圖／中華排協提供

亞洲男子排球挑戰盃今天舉行最後一天賽事，落入9、10名排名賽的中華男排今天遭遇菲律賓，最終以25：22、25：17、26：28、25：22勝出，本屆賽事以第9名作收。

正在為世大運與亞運備戰的中華男排，本月先是在亞洲男子挑戰盃以地主身份出賽，不過在日前接連不敵越南與哈薩克後，中華隊只能落入9、10名排名賽，並在今天對上菲律賓。

在前兩局賽事中中華隊還一路壓著菲律賓打，不過在第三局菲律賓也展現韌性，在中華隊率先取得賽末點後，不僅將之化解，還反倒以28：26追回一局，但第四局中華隊吳宗軒火力全開，屢屢打穿菲律賓防線，最終以25：22關門成功，本屆賽事以第9名作收。

對於今天擊敗菲律賓，中華隊教練莫羅（Moro Branislav）表示，儘管贏下今天的比賽很開心，但確實還有很多需要調整的地方，回去必須繼續練習，把錯誤的地方再做調整，為接下來世大運做準備。

中華男排在結束挑戰盃賽事後，接下來還將有世大運、亞運兩場重點賽事要進行，旅日球員張育陞就表示，經過這次的賽事洗禮狀況確實有慢慢提升，也期待接下來世大運能夠與一些歐洲國家交手，看看自己的能力到哪裡。

張育陞指出，中華男排之前因為亞俱盃與全運會賽程，並沒有太多搭配的時間，不過經過這次挑戰盃的賽事，與隊友間的磨合已經愈來愈好，尤其是與學弟間的溝通也愈來愈順暢，「儘管這次成績不如預期，但我覺得隊友間搭配已經愈來愈好。」

中華男排在上屆亞運拿下銅牌佳績，不過近年來也逐步進行換血，不少當年主力班底也將在接下來陸續卸下國手戰袍，而身為新生代核心的張育陞也表示，希望接下來能帶領學弟一同再創男排黃金時代。

中華隊 亞運 排球

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