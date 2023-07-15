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田徑亞錦賽／楊俊瀚百公尺起跑失利 技術教練給原因

中央社／ 曼谷15日電
台灣最速男楊俊瀚（左）在亞洲田徑錦標賽男子100公尺決賽起跑失利，他在國訓中心的技術教練易偉鎮15日給出解釋，其實是受到腳後肌肉傷勢影響。 （中華民國田徑協會提供）中央社
台灣最速男楊俊瀚（左）在亞洲田徑錦標賽男子100公尺決賽起跑失利，他在國訓中心的技術教練易偉鎮15日給出解釋，其實是受到腳後肌肉傷勢影響。 （中華民國田徑協會提供）中央社

擁有「台灣最速男」稱號的楊俊瀚昨在田徑亞錦賽100公尺決賽起跑失利，僅以第8名作收。他在國訓中心的技術教練易偉鎮透露，其實是受到腳後肌肉傷勢影響。

楊俊瀚以10秒11成為台灣男子100公尺的全國紀錄保持人，不過他在這次亞錦賽100公尺，從預賽、準決賽、決賽表現都平平，尤其決賽起跑的瞬間發力，比其他7名選手明顯差了一截，也導致楊俊瀚最終僅以10秒31的成績獲得第8。

易偉鎮透露：「俊瀚在亞錦賽前2週出現腳後肌肉的傷勢，以至於後續為了亞錦賽擬定的訓練計畫都大亂，雖然最後恢復到可以比賽的狀態，但我們也不太敢勉強，只是對於他的起跑，還是有很大的影響。」

易偉鎮解釋說：「男子百公尺是很精細的比賽，選手起跑那短短的零點幾秒，肌肉發力的順序非常重要，一旦受了傷或者訓練有差別的情況下，就很容易發生錯誤。」

易偉鎮說：「從最終的成績來看，扣除冠軍的10秒02實在太快不看，從第2到第6名的時間相差0.05秒內，俊瀚其實在中、後段的高速區其實還是跟對手咬得很緊沒有被拉開，試想只要起跑正常發揮，少個0.1秒左右，確實有機會一拚頒獎台。」

經過一晚的休息，楊俊瀚仍決定在男子200公尺預賽登場，接下來就看他在準決賽能否持續有好表現，替自己一吐怨氣。

楊俊瀚 田徑

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