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田徑亞錦賽／楊俊瀚200公尺晉準決賽 林昱堂跳遠拚獎牌

中央社／ 曼谷15日電
在泰國曼谷舉行的亞洲田徑錦標賽15日進行第4天賽事，台灣短跑好手楊俊瀚在200公尺預賽跑出20秒87，以分組第2的成績進入準決賽。　（中華民國田徑協會提供）中央社 中央社
在泰國曼谷舉行的亞洲田徑錦標賽15日進行第4天賽事，台灣短跑好手楊俊瀚在200公尺預賽跑出20秒87，以分組第2的成績進入準決賽。　（中華民國田徑協會提供）中央社 中央社

在泰國曼谷舉行的亞洲田徑錦標賽今天進行第4天賽事，台灣好手楊俊瀚在200公尺預賽跑出20秒87分組第2的成績進準決賽，而男子跳遠的林昱堂有望替台灣在獎牌榜開胡。

亞錦賽男子200公尺共38人報名參賽，預賽分為5組取分組前4加上擇優4人共24人晉級今晚7時05分的準決賽。

昨天在男子100公尺決賽僅以10秒31獲得第8名的楊俊瀚，今天很快收拾心情，在200公尺分組預賽和中國名將謝震業分在同組，結果楊俊瀚跑出僅次於謝震業的20秒87，拿下分組第2晉級準決賽。

事實上，楊俊瀚的成績，在所有報名38人當中，也僅次於謝震業的20秒57，以及日本鵜澤飛羽、上山紘輝的20秒73。

台灣田徑代表隊在本屆亞錦賽至今還未站上過頒獎台，不過今天傍晚5時10分登場的男子跳遠決賽，我國好手林昱堂的報名成績8公尺12，在18名參賽選手中排在第3佳，只要正常發揮，很有機會替台灣拿下本屆首面獎牌。

至於女子7項全能的激戰，台灣好手陳彩娟在上午拿手的跳遠，意外僅以5公尺65的成績獲得第6，目前前5項比完，以積分4099分排在第4，落後第3、日本選手山崎有紀16分差距。

今天傍晚5時和晚上7時45分將進行最後2項的標槍和800公尺。由於教練團評估800公尺是陳彩娟較差的項目，因此必須靠標槍多取積分才有機會站上頒獎台。

楊俊瀚 田徑

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