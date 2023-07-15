舉重／帶傷征亞運 郭婞淳：跨進另一境界過程

我國「舉重女神」郭婞淳今年將帶著腰傷征戰杭州亞運，儘管目前調整狀態已經漸入佳境，但談到過去兩屆亞運比賽前也都遇到傷勢纏身，郭婞淳直言亞、奧運就像是每4年一次的循環，每一次都像是幫助自己跨進另外一個境界，又以一個不同的郭婞淳在面對比賽。

郭婞淳在5月初的亞錦賽帶著困擾她多時的腰傷出賽，罕見僅拿下3銅，教練林敬能在昨天受訪時指出，儘管郭婞淳目前的身體狀況不是那麼樂觀，但不打算因為亞運逼近而將復健行程往前挪，目標依舊放眼明年奧運。

東京奧運奪金後，郭婞淳已囊括舉重所有大賽金牌，被問到繼續參加亞運對她的意義時，她也坦言在奧運結束後確實滿糾結，不過也發現這每4年一次的循環，似乎都是不一樣的自己，「我14年、18年參加亞運前都有受傷，這一次除了傷還遇到延期，感覺都很像是讓自己到另外一個境界的過程，每次都覺得又是一個不同的郭婞淳在面對比賽。」

在東京奧運奪銅的陳玟卉，同樣在過去一段時間因為手肘傷勢進入漫長的復健期，隨著5月的亞錦賽小試身手奪下2銅佳績，逐漸找回信心，教練黃達德也看好陳玟卉與她的另一位愛徒羅楹湲，都很有機會首度站上亞運舞台就衝擊獎牌。

上屆亞運拿下2金、1銅的我國滑輪溜冰代表隊，今年希望維繫獎牌庫美名，「滑輪女王」楊合貞也預告將全力爭金彌補上屆遺憾。