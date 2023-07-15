聽新聞
test
0:00 / 0:00

舉重／帶傷征亞運 郭婞淳：跨進另一境界過程

聯合報／ 記者劉肇育／高雄報導
舉重好手郭婞淳將參加本屆杭州亞運。記者劉學聖／攝影
舉重好手郭婞淳將參加本屆杭州亞運。記者劉學聖／攝影

我國「舉重女神」郭婞淳今年將帶著腰傷征戰杭州亞運，儘管目前調整狀態已經漸入佳境，但談到過去兩屆亞運比賽前也都遇到傷勢纏身，郭婞淳直言亞、奧運就像是每4年一次的循環，每一次都像是幫助自己跨進另外一個境界，又以一個不同的郭婞淳在面對比賽。

郭婞淳在5月初的亞錦賽帶著困擾她多時的腰傷出賽，罕見僅拿下3銅，教練林敬能在昨天受訪時指出，儘管郭婞淳目前的身體狀況不是那麼樂觀，但不打算因為亞運逼近而將復健行程往前挪，目標依舊放眼明年奧運。

東京奧運奪金後，郭婞淳已囊括舉重所有大賽金牌，被問到繼續參加亞運對她的意義時，她也坦言在奧運結束後確實滿糾結，不過也發現這每4年一次的循環，似乎都是不一樣的自己，「我14年、18年參加亞運前都有受傷，這一次除了傷還遇到延期，感覺都很像是讓自己到另外一個境界的過程，每次都覺得又是一個不同的郭婞淳在面對比賽。」

在東京奧運奪銅的陳玟卉，同樣在過去一段時間因為手肘傷勢進入漫長的復健期，隨著5月的亞錦賽小試身手奪下2銅佳績，逐漸找回信心，教練黃達德也看好陳玟卉與她的另一位愛徒羅楹湲，都很有機會首度站上亞運舞台就衝擊獎牌。

上屆亞運拿下2金、1銅的我國滑輪溜冰代表隊，今年希望維繫獎牌庫美名，「滑輪女王」楊合貞也預告將全力爭金彌補上屆遺憾。

東京奧運 復健 郭婞淳 陳玟卉 滑輪溜冰 楊合貞

延伸閱讀

影／霹靂舞從街頭跳進奧運 高雄辦賽事成前哨站　

舉重／好手陳玟卉亞運挑戰76公斤級 增重最困難

舉重／陳玟卉看網友留言找動力 羅楹湲要帶家人看亞運

舉重／亞奧運每4年一循環 郭婞淳：每次都是不同的郭婞淳

相關新聞

舉重／帶傷征亞運 郭婞淳：跨進另一境界過程

我國「舉重女神」郭婞淳今年將帶著腰傷征戰杭州亞運，儘管目前調整狀態已經漸入佳境，但談到過去兩屆亞運比賽前也都遇到傷勢纏身...

亞洲海泳最硬 金廈泳渡復辦 200名好手拚戰

受疫情影響停辦3年的金廈泳渡活動，今年終於恢復正常舉辦，「2023年第11屆金廈泳渡-全球華人接力公開賽」將於今日登場，...

排球／挑戰盃遭哈薩克復仇 中華隊將與菲律賓爭第9名

亞洲男子排球挑戰盃，中華男排今天在排名賽中以局數0：3，不敵預賽時曾敗在他們手中的哈薩克，明天只能與菲律賓爭奪第9名，至...

田徑／亞錦賽男子100公尺決賽 楊俊瀚只獲第8名

亞洲田徑錦標賽結束第三天賽程，中華隊還是沒有獎牌進帳。台灣「最速男」楊俊瀚在準決賽及決賽的起跑都落後一大截，最後以10秒...

田徑／亞錦賽女子七項 陳彩娟首日暫居第四今全力衝牌

亞洲田徑錦標賽今天進入第三天賽程，我國選手陳彩娟在首日前四項結束後暫居第四，只落後排第三的日本山崎有紀4分，有機會在明天...

羽球／戴資穎出席代言活動 籲重視腿部肌肉訓練

我國羽球一姊戴資穎今年在台北公開賽奪冠，成為賽史上累計最多冠軍的女子單打選手，今天她也參與賽後第一場品牌活動，為體組成計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦