亞洲海泳最硬 金廈泳渡復辦 200名好手拚戰

受疫情影響停辦3年的金廈泳渡活動，今年終於恢復正常舉辦，「2023年第11屆金廈泳渡-全球華人接力公開賽」將於今日登場，今年共有200名兩岸與國外的選手一同泳闖長達7000公尺的金廈泳道。

金門副縣長李文良、教育處長孫麗琪今天率隊到廈門出席在廈門體育中心召開的賽前新聞發布會，廈門市則由體育總局游泳中心社會活動部許琦副部長、廈門市體育局阮敦良局長等人出席。

今年活動將於今日清晨於廈門椰風寨拂曉鳴槍，除大陸、香港、澳門、台灣等亞洲地區好手齊聚外，另有葡萄牙、英國等籍選手總計200名一同泳闖長達7000公尺的金廈泳道，從廈門游至小金門烈嶼雙口海邊。

據了解，這項比賽的技術門檻堪稱為亞洲地區海泳門檻之最，除尋常海泳需克服的風速、海流、浪差之外，最難克服的就是長距離的耐力賽，這是讓選手們既興奮、期待又備感壓力的海泳賽事。

李文良表示，這次金廈泳渡的泳道規劃長度，為亞洲海泳最長，整個活動的水上安全戒護，也以最高級別規劃，這場活動集結了廈門市、金門縣雙方的水上戒護人力與船艇，並進行1艘對1組的單組戒護規劃，其中戒護人員皆具有水上專業能力及水上救援能力，整個泳道的中間點亦設置了醫護，可見其規格之高，而能達到這樣的級別，全仰賴金廈兩島之間緊密地合作與溝通，才能促成這樣高規格的長泳賽事，稱為亞洲之最，一點也不為過。