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排球／挑戰盃遭哈薩克復仇 中華隊將與菲律賓爭第9名

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華男排不敵哈薩克，將與菲律賓爭奪第9名。圖／中華民國排球協會提供
中華男排不敵哈薩克，將與菲律賓爭奪第9名。圖／中華民國排球協會提供

亞洲男子排球挑戰盃，中華男排今天在排名賽中以局數0：3，不敵預賽時曾敗在他們手中的哈薩克，明天只能與菲律賓爭奪第9名，至於泰國在今天擊敗越南後，將與擊敗南韓的巴林爭奪冠軍。

今天壓軸一役由中華隊再戰哈薩克，預賽碰頭時是由中華隊以3：1獲勝，再度短兵相接，哈薩克以25：22、25：23、25：23甜蜜復仇，取得和蒙古爭第7名的資格，中華隊只能和菲律賓拚第9名。

「黃金左手」吳宗軒今天掛免戰牌，戴儒謙上場時間很短，中華隊執行教練莫羅釋疑說：「宗軒說之前剛打完全運，身體有些疲勞，戴儒謙則是因為受傷，狀況不佳，所以我就讓林謙上場磨鍊，多給年輕球員一點機會。」

此役先發上場的旅日球員張育陞，貢獻全隊最高的18分，曾祥銘12分次之。張育陞說：「我平常就愛挑戰身材高大對手，研究他們攔網的方式，尋求突破方法，今天表現還可以，接下來在接發球和發球還要再加強才行。」

賽前才被告知要先發的林謙說：「有點緊張，還好後來調整得還不錯，但守備不佳，跟快攻手的搭配也不夠流暢。」蔡沛彰說：「之前都跟戴儒謙搭配，今天跟林謙搭配上有點問題，挑戰盃後就要旅韓，因為還有亞運，以不受傷為前提。」

中華隊教練莫羅表示，接下來還有亞錦賽、世大運和亞運，此役前設定多讓年輕選手上場磨刀，中華隊處於世代交替期，這批年輕選手是中華隊的未來。

中華隊 亞運 排球

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