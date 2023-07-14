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田徑／亞錦賽男子100公尺決賽 楊俊瀚只獲第8名

聯合報／ 記者黃顯祐／曼谷即時報導
楊俊瀚（左）在亞洲田徑錦標賽男子100公尺獲第八名。圖／中華田徑協會提供
楊俊瀚（左）在亞洲田徑錦標賽男子100公尺獲第八名。圖／中華田徑協會提供

亞洲田徑錦標賽結束第三天賽程，中華隊還是沒有獎牌進帳。台灣「最速男」楊俊瀚在準決賽及決賽的起跑都落後一大截，最後以10秒31在8名決賽選手中墊底。楊俊瀚起跑問題在準決賽就發現了，有跟教練討論進行調整，但兩場比賽時間太接近了，他賽後擠出一絲笑容說：「還好決賽成績比準決賽好。」

楊俊瀚在準決賽明顯起跑落後，半程開始加速，在準決賽第三組排第二，成績10秒33，決賽排在第八道。決賽時起跑也明顯稍慢，雖一樣加速急追，但還是以10秒31獲第八名。楊俊瀚成績不如昨天預賽10秒25，三天下來包括接力賽，楊俊瀚已跑了5趟比賽，明天還有200公尺比賽。另一名短跑好手林祐賢在準決賽跑出10秒46，未能晉級兩小時後的決賽。

男子400公尺跨欄今天進行預賽、準決賽，4年前上屆亞錦賽披銀的陳傑雖通過預賽考驗，但在準決賽以50秒19遭到淘汰，隊友彭名揚在準決賽前半段領先，可是後繼乏力，以50秒04擇優進入明天決賽。

今天其他決賽，馬皓瑋在第四擲突破19公尺，最後以19公尺04排第五，印度辛格只擲兩次，就以第二擲20公尺23摘金。女子撐竿跳，沈怡如以4公尺整居第五名，而地主選手以4公尺10掛銅，兩名中國大陸選手超強，最後由老將李玲以4公尺66摘金，她已34歲了。

林子琪在女子跳遠以5公尺73居第13名，日本秦澄美鈴以6公尺97摘金，前八名選手都跳過6公尺。

陳傑（前）未能跑進男子400公尺跨欄決賽。圖／中華田徑協會提供
陳傑（前）未能跑進男子400公尺跨欄決賽。圖／中華田徑協會提供

楊俊瀚 陳傑 田徑

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