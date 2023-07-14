田徑／楊俊瀚起跑失速 亞錦賽百公尺決賽第8作收

「台灣最速男」楊俊瀚，今天在田徑亞洲錦標賽男子100公尺決賽起跑表現失常，最終僅跑出10秒31的成績以第8名作收。

以10秒11保有台灣全國紀錄的楊俊瀚，在今天下午的準決賽跑出10秒33，以分組第2的成績晉級決賽，但成績是晉級決賽8人中倒數第2慢。

休息2個小時後進行的決賽，楊俊瀚起跑反應時間就比其他選手差，全程都處於落後的狀態，儘管後段努力加速，但仍舊排在第8作收，至於日本選手柳田大輝則以個人最佳成績的10秒02摘金。

楊俊瀚賽後接受中央社訪問時說：「來到亞錦賽後，這3趟100公尺的起跑問題都蠻大，但是這在短時間內也解決不了，只能靠著中、後段的加速來彌補，今天決賽不論成績或者名次，我都很不滿意。」

楊俊瀚說：「還有200公尺要拚，就看看明天的身體狀況怎麼樣，這樣的比賽強度和密集度，也可以當作今年杭州亞運的參賽參考。」

男子400公尺跨欄今晚也進行準決賽，台灣好手彭名揚以50秒04的成績擇優吊車尾晉級決賽，明天將從第8道起跑。

至於上屆2019年亞錦賽銀牌的陳傑，這次則以50秒19的成績遭到淘汰。31歲的陳傑在2011年亞錦賽獲得銅牌，接著從2015年、2017年、2019年連續3屆都獲得銀牌，可惜本屆無緣站上頒獎台。

彭名揚賽後苦笑說：「雖然盡了全力跑，但就是感覺力量出不來，加上這裡跑道是新鋪設的太過有彈性，每次要抓地起跳的時候都很難施力，不過亞錦賽每一趟都有奧運的世界排名積分可以賺，所以能跑到3趟也算是達成目標，畢竟我都還沒去過奧運。」