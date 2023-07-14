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田徑／亞錦賽陳彩娟女子7項全能暫居第4拚獎牌

中央社／ 曼谷14日電

台灣女子7項全能好手陳彩娟，今天在田徑亞洲錦標賽前4項結束，以積分3355暫居第4，明天進行最後3項，分別是跳遠、標槍、800公尺，將為台灣力拚獎牌。

亞錦賽女子7項全能有9人報名參賽，原本是被視為奪金熱門的中國首名歸化田徑選手鄭妮娜力，在第2項跳高項目，從1公尺71起跳，沒想到3跳都沒過，沒有任何積分進帳，而她也在比完前3項後就退出比賽。

台灣好手陳彩娟在今天的4項比賽中表現平均，100公尺跨欄14秒35排第5、第2項跳高1公尺74排第3、第3項鉛球13公尺15排第3、第4項200公尺26秒13排第4。目前總積分3355暫居第4，僅落後第2名37分、落後第3名4分。

陳彩娟在接受中央社訪問說：「前4項表現得還算平均，其中跳高算是進步最多的，1公尺77也差一點點就可以過關。這次主要是跟自己比賽，希望能把平常練習的狀態拿出來。」

今天最後一項的200公尺，因為起跑架又出現感應問題，延後將近20分鐘才開始，也影響到陳彩娟的準備。她說：「原本熱身狀態非常好，結果一直拖著不開始，就讓我節奏有點亂掉，但還好我自己心態也進步不少，還是做一些調整來專心在跑道上。」

明天剩下最後3項，分別是跳遠、標槍、800公尺，其中跳遠、標槍算是陳彩娟的強項，也希望能靠這2項多賺些積分進帳。

陳彩娟說：「我的跳遠最近換了新的助跑和踩點，對我的幫助算是蠻大的，希望能跳過6公尺，至於標槍就希望能正常輸出就好。」

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