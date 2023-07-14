快訊

天選之地？全台「烤蕃薯」僅竹市不亮高溫燈號 鄭明典解密

生女黑歷史全被爆！郭鬼鬼淚發道歉文全認了

舉重／好手陳玟卉亞運挑戰76公斤級 增重最困難

中央社／ 高雄14日電

之前在東京奧運女子64公斤級奪下銅牌的舉重好手陳玟卉，這次要在杭州亞運挑戰76公斤級，她表示，對自己而言增重比較有挑戰性，但會拚盡全力面對亞運，盼開把重量可以提升。

陳玟卉在東奧參加64公斤量級，今年亞運參加76公斤級別，明年巴黎奧運由於縮減量級，必須挑戰71公斤級，對她來說體重調整是最嚴苛的考驗。目前陳玟卉的體重約71.5公斤，她表示，不會硬要撐到76公斤，不然反而會影響到自己的狀況。

陳玟卉也指出，體重調整主要是考驗自己的體能狀態，「體重變化如何與訓練做最完美的搭配，我覺得是很重要的。」陳玟卉主要是採取階段性增重，但困擾她的是，有時候一訓練就會掉1公斤，她笑說：「感覺（食物）進去的很多，但出來的更多，對我來說增重比較難。」

對陳玟卉來說，杭州亞運挑戰76公斤量級是新的體驗跟挑戰，但她說：「我在體重上雖然不占優勢，但我相信拚盡全力應該是ok的。」她希望在杭州亞運能安全完賽，「但也想衝衝看，亞運是我的終極目標。」

陳玟卉在去年遇到手肘傷勢低潮，不過今年5月亞錦賽復出，在女子71公斤級拿下2面銅牌，她說：「亞錦賽給我滿大的信心，所以我希望亞運可以將開把重量往上提升，挑戰抓舉開把100公斤，挺舉有機會也可以提升。」

至於之前的手肘傷勢，陳玟卉指出，現在狀況都滿穩定，她笑說：「每天訓練要跟它（傷勢）培養一下感情，不然會它鬧脾氣，訓練後的放鬆格外重要，特別是手肘部分。」

這次杭州亞運舉重項目，除了女子59公斤級郭婞淳、女子76公斤級陳玟卉，還有女子87公斤級羅楹湲、男子96公斤級陳柏任。舉重總教練林敬能表示，羅楹湲一直在隊上默默付出，「雖然她過往表現不是那麼亮麗，但之前在亞錦賽、古巴大獎賽都拿下金牌，對她是非常大的動力，亞運非常有機會奪牌。」

陳玟卉 亞運 舉重

延伸閱讀

舉重／陳玟卉看網友留言找動力 羅楹湲要帶家人看亞運

舉重／亞奧運每4年一循環 郭婞淳：每次都是不同的郭婞淳

滑輪／亞運就是最後一舞 滑輪女王楊合貞年底將退休

田徑亞錦賽／跨欄雙雄陳傑、彭名揚 攜手同晉準決賽

相關新聞

滑輪／亞運就是最後一舞 滑輪女王楊合貞年底將退休

曾在2017年台北世大運拿下5金佳績的我國「滑輪女王」楊合貞，上屆雅加達亞運會在公路賽女子20公里淘汰賽拿下銅牌後，近一...

舉重／亞奧運每4年一循環 郭婞淳：每次都是不同的郭婞淳

在上屆雅加達亞運會拿下個人首面金牌後，我國「舉重女神」郭婞淳今年將帶著傷勢再戰亞運，對於過去兩屆亞運前都出現一些傷勢狀況...

舉重／陳玟卉看網友留言找動力 羅楹湲要帶家人看亞運

過去幾年都曾因為傷勢陷入低潮的我國舉重好手陳玟卉與羅楹湲，今年將攜手爭戰亞運舞台，其中在東京奧運奪銅的陳玟卉，談起過去一...

滑輪／場地變更還只給3天訓練 中華隊赴兩地移訓找辦法

上屆亞運拿下2金、1銅的我國滑輪溜冰代表隊，今年再度組成堅強陣容參賽，希望維繫獎牌庫美名，不過教練吳炯助在今天透露，亞運...

田徑／亞錦賽男子100公尺決賽 楊俊瀚只獲第8名

亞洲田徑錦標賽結束第三天賽程，中華隊還是沒有獎牌進帳。台灣「最速男」楊俊瀚在準決賽及決賽的起跑都落後一大截，最後以10秒...

田徑／亞錦賽女子七項 陳彩娟首日暫居第四今全力衝牌

亞洲田徑錦標賽今天進入第三天賽程，我國選手陳彩娟在首日前四項結束後暫居第四，只落後排第三的日本山崎有紀4分，有機會在明天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦