舉重／好手陳玟卉亞運挑戰76公斤級 增重最困難

之前在東京奧運女子64公斤級奪下銅牌的舉重好手陳玟卉，這次要在杭州亞運挑戰76公斤級，她表示，對自己而言增重比較有挑戰性，但會拚盡全力面對亞運，盼開把重量可以提升。

陳玟卉在東奧參加64公斤量級，今年亞運參加76公斤級別，明年巴黎奧運由於縮減量級，必須挑戰71公斤級，對她來說體重調整是最嚴苛的考驗。目前陳玟卉的體重約71.5公斤，她表示，不會硬要撐到76公斤，不然反而會影響到自己的狀況。

陳玟卉也指出，體重調整主要是考驗自己的體能狀態，「體重變化如何與訓練做最完美的搭配，我覺得是很重要的。」陳玟卉主要是採取階段性增重，但困擾她的是，有時候一訓練就會掉1公斤，她笑說：「感覺（食物）進去的很多，但出來的更多，對我來說增重比較難。」

對陳玟卉來說，杭州亞運挑戰76公斤量級是新的體驗跟挑戰，但她說：「我在體重上雖然不占優勢，但我相信拚盡全力應該是ok的。」她希望在杭州亞運能安全完賽，「但也想衝衝看，亞運是我的終極目標。」

陳玟卉在去年遇到手肘傷勢低潮，不過今年5月亞錦賽復出，在女子71公斤級拿下2面銅牌，她說：「亞錦賽給我滿大的信心，所以我希望亞運可以將開把重量往上提升，挑戰抓舉開把100公斤，挺舉有機會也可以提升。」

至於之前的手肘傷勢，陳玟卉指出，現在狀況都滿穩定，她笑說：「每天訓練要跟它（傷勢）培養一下感情，不然會它鬧脾氣，訓練後的放鬆格外重要，特別是手肘部分。」

這次杭州亞運舉重項目，除了女子59公斤級郭婞淳、女子76公斤級陳玟卉，還有女子87公斤級羅楹湲、男子96公斤級陳柏任。舉重總教練林敬能表示，羅楹湲一直在隊上默默付出，「雖然她過往表現不是那麼亮麗，但之前在亞錦賽、古巴大獎賽都拿下金牌，對她是非常大的動力，亞運非常有機會奪牌。」