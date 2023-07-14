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聽障桌球／王顗翔頂住壓力關門 我國男團留下金牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國奪下男團金牌。圖／大會提供
我國奪下男團金牌。圖／大會提供

正於台大體育館舉行的2023年台北第4屆世界聽障桌球錦標賽，我國男子隊在團體賽中首傳捷報，今天舉行的金牌戰中以總局數3：2的比數擊退烏克蘭，順利為我國奪下金牌，也是本屆賽會我國首面獎牌。

我國男子隊在本屆賽會中名列大會第二種子，賽前設定首要目標就是晉級金牌戰。我國男團預賽與菲律賓及波蘭同組，相當順利地以3：1、3：0的成績晉級四強。四強賽面對亞太地區的老對手日本隊，王顗翔意外丟失第一點後，楊榮宗及盧仕杰連戰皆捷，我國男團反以3：1獲勝，順利晉級金牌戰，對手是2022年第24屆夏季達福林匹克運動會金牌隊伍烏克蘭。

金牌戰中，我國派出王顗翔、楊榮宗及盧仕杰，雙方在前四點平分秋色，決勝點上演聽奧男團金牌戰老戲碼，王顗翔在自家人面前頂住壓力，以3：1的比數關門，我國男團也順利收下團體賽金牌，笑納本屆大會第一金。總統蔡英文獲悉我國男子隊的英勇表現，也在第一時間頒發賀電，恭賀我國代表隊勇奪本屆大會首面金牌。

我國女子隊則在7月13日上午的五、六名次賽中，以3：1力克匈牙利，順利拿下第五名，也創下近年來女子隊最佳成績。

結束團體賽後，大會將在15日起展開個人賽的競賽，我國代表度選手將兵分多路參加單打、雙打及混合雙打等競賽，期待我國選手能再有奪牌的好表現。賽會期間全程免費入場，歡迎大眾朋友至臺大綜合體育館為我國代表隊加油打氣，或透過大會官網及Youtube直播關心賽事。

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