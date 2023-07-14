舉重／陳玟卉看網友留言找動力 羅楹湲要帶家人看亞運

過去幾年都曾因為傷勢陷入低潮的我國舉重好手陳玟卉與羅楹湲，今年將攜手爭戰亞運舞台，其中在東京奧運奪銅的陳玟卉，談起過去一段時間因傷陷入低迷時，會透過觀看新聞底下網友對她的鼓勵留言，來找到繼續拚戰的動力。

陳玟卉去年在亞錦賽因為手肘拉傷傷退後，歷經長時間的復健，並在今年5月重新回到亞錦賽舞台且拿下2銅佳績，而今年她也將首次站上亞運賽場，不過量級也將從71公斤提升到76公斤，這也讓她直言增重比減重還困難，「減重就只要把嘴管得緊一點，但增重有時候就是喉嚨都關起來了，還是要強迫自己繼續吃。」

回想起過去一段時間因傷陷入的低潮，陳玟卉坦言亞錦賽的表現確實帶給她不小的信心，她也透露在養傷那段期間，也會去看關於自己相關報導底下的網友打氣留言，「我記得有一個人留說，留得青山在，不怕沒柴燒，這句話讓我印象很深刻。」

至於將首度站上亞運舞台的還包括與陳玟卉同為教練黃達德指導的羅楹湲，在談到首次挑戰亞運的目標時，她也信心喊話要拿下前2名，「我今年會邀請我家人一起去杭州看比賽，過去我都不讓他們來看我比賽，但這一次我希望他們能來，他們也都答應了，所以我一定要拿下前兩名。」

黃達德指出，儘管陳玟卉與羅楹湲的終極目標都是放在明年巴黎奧運，不過這次亞運也有很高的機率衝擊獎牌，「玟卉目前恢復大概已經到9成5，不過最近她體重加上來後，還在做增肌減脂的部分，肌肉量的調整還沒有那麼快，亞運我們也將會以奪牌為主要目標。」