舉重／亞奧運每4年一循環 郭婞淳：每次都是不同的郭婞淳

在上屆雅加達亞運會拿下個人首面金牌後，我國「舉重女神」郭婞淳今年將帶著傷勢再戰亞運，對於過去兩屆亞運前都出現一些傷勢狀況，她也直言這就像每4年一次的循環，但這個過程也讓自己就像是跨進到另外一個境界一般，每次都是一個不同的郭婞淳在面對比賽。

在5月初的亞錦賽中，郭婞淳帶著已經困擾她多時的腰傷出賽並拿下3面銅牌成績，教練林敬能在今天受訪時透露，儘管郭婞淳目前的身體狀況還不是那麼樂觀，但並不打算因為亞運而將復健行程往前挪，目標依舊是擺在明年的奧運，「有一句話是薑還是老的辣，婞淳在訓練上依舊是相當的自律，相信她一定能恢復到最好的狀況。」

而郭婞淳也坦言，自己並沒有因為亞運步步逼近而感到急迫，不過力求在亞運拿出好表現的決心也沒有改變，「愈是這樣的狀況就愈不能急，這兩周感覺我還是有慢慢進步，這對我來說已經是蠻不錯的狀態。」

儘管腰傷尚未痊癒但郭婞淳仍期待在亞運拿出好表現。記者劉學聖／攝影

在東京奧運拿下金牌後，郭婞淳已經囊括了舉重所有大賽的金牌，在被問到繼續參加亞運對她的意義在哪時，她也直言在奧運結束後自己確實蠻糾結的，不過卻也發現這每四年一次的循環，似乎都是不一樣的自己，「我14年、18年參加亞運前都有受傷，這一次除了傷還遇到延期，這感覺都很像是讓自己到另外一個境界的過程，每次都覺得又是一個不同的郭婞淳在面對比賽。」

郭婞淳坦言，儘管舉重路一路走來高低起伏不斷，但想到當自己深陷下去時又能爬起來，有時候也蠻佩服自己的，「其實只要比賽壓力都還是在，但這就是我必須去面對的，我的情緒起伏不見得大家都知道，但感覺現在的我又比以前更能面對這樣的狀況。」