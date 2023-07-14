滑輪／傷後無法再隨心所欲 滑輪女王楊合貞年底將退休

曾在2017年台北世大運拿下5金佳績的我國「滑輪女王」楊合貞，上屆雅加達亞運會在公路賽女子20公里淘汰賽拿下銅牌後，近一年多來受到腰椎神經傷勢影響，導致左下半身幾乎沒有知覺，不過今年她仍入選亞運代表隊，盼在一圓亞運奪金夢後，於年底正式卸下選手身份。

今年30歲的楊合貞是我國滑輪運動的代表性選手，尤其2017年在台北世大運個人包辦5金、1銅佳績，更是其生涯代表作之一，不過在2021年世錦賽中，楊合貞雖然奪下2金、1銅的好成績，不過也在賽事過程中發生左手腕骨折的狀況，儘管事後骨折傷勢都已經痊癒，但也檢查出腰椎神經的狀況，導致她身體左半邊出現問題，甚至連左腳踏在地上都沒有知覺。

不過在持續尋找神經問題根源的情況下，楊合貞也沒有放下再戰亞運的腳步，教練吳炯助甚至認為她的狀態仍不斷在進步，談到神經傷勢與自身狀態時，楊合貞也坦言，受傷後已經找不到過去在場上隨心所欲的感覺，「其實這對於訓練是很危險的，因為腳踏在地板是沒有感覺的，溜的時候左半邊會沒辦法控制，不過我也不斷補強體能，找出最適合自己的溜法。」

楊合貞也透露，今年亞運將會是她的最後一屆，預計在年底的全運會與亞錦賽結束後就卸下選手身份，「其實上一屆前我就有想要比完亞運退休，不過最後沒有拿到金牌，留下了一點遺憾，大概是老天爺還捨不得我，所以就決定再拚一屆，至少希望能突破上屆成績，因為我所有比賽也只差這一面金牌就能大滿貫了。」