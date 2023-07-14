快訊

Netflix砍「寄生帳號」更方便？全球新增「轉移使用者」功能 3動作無痛轉換

李玟告別式時間曝光？二姊回應這麼說

高溫35度下務農！嘉義39歲農民坐在田邊棧板上身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滑輪／傷後無法再隨心所欲 滑輪女王楊合貞年底將退休

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
滑輪女王楊合貞預告年底將卸下選手身份。記者劉肇育／攝影
滑輪女王楊合貞預告年底將卸下選手身份。記者劉肇育／攝影

曾在2017年台北世大運拿下5金佳績的我國「滑輪女王」楊合貞，上屆雅加達亞運會在公路賽女子20公里淘汰賽拿下銅牌後，近一年多來受到腰椎神經傷勢影響，導致左下半身幾乎沒有知覺，不過今年她仍入選亞運代表隊，盼在一圓亞運奪金夢後，於年底正式卸下選手身份。

今年30歲的楊合貞是我國滑輪運動的代表性選手，尤其2017年在台北世大運個人包辦5金、1銅佳績，更是其生涯代表作之一，不過在2021年世錦賽中，楊合貞雖然奪下2金、1銅的好成績，不過也在賽事過程中發生左手腕骨折的狀況，儘管事後骨折傷勢都已經痊癒，但也檢查出腰椎神經的狀況，導致她身體左半邊出現問題，甚至連左腳踏在地上都沒有知覺。

不過在持續尋找神經問題根源的情況下，楊合貞也沒有放下再戰亞運的腳步，教練吳炯助甚至認為她的狀態仍不斷在進步，談到神經傷勢與自身狀態時，楊合貞也坦言，受傷後已經找不到過去在場上隨心所欲的感覺，「其實這對於訓練是很危險的，因為腳踏在地板是沒有感覺的，溜的時候左半邊會沒辦法控制，不過我也不斷補強體能，找出最適合自己的溜法。」

楊合貞也透露，今年亞運將會是她的最後一屆，預計在年底的全運會與亞錦賽結束後就卸下選手身份，「其實上一屆前我就有想要比完亞運退休，不過最後沒有拿到金牌，留下了一點遺憾，大概是老天爺還捨不得我，所以就決定再拚一屆，至少希望能突破上屆成績，因為我所有比賽也只差這一面金牌就能大滿貫了。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

滑輪／場地變更還只給3天訓練 中華隊赴兩地移訓找辦法

婚紗女王Vera Wang 74歲了！生日派對大方露腰+美腿，凍齡狀態一年比一年更驚人

體操／女子團體目標前5 丁華恬首度征戰亞運

BBC性醜聞當事人曝光！英國國寶級主播 宣布女王駕崩、播報葬禮

相關新聞

滑輪／傷後無法再隨心所欲 滑輪女王楊合貞年底將退休

曾在2017年台北世大運拿下5金佳績的我國「滑輪女王」楊合貞，上屆雅加達亞運會在公路賽女子20公里淘汰賽拿下銅牌後，近一...

田徑亞錦賽／跨欄雙雄陳傑、彭名揚 攜手同晉準決賽

在泰國曼谷舉行的田徑亞洲錦標賽今天進入第3天賽事，台灣男子400公尺跨欄雙雄陳傑、彭名揚，都順利闖過預賽晉級今晚7時25...

滑輪／場地變更還只給3天訓練 中華隊赴兩地移訓找辦法

上屆亞運拿下2金、1銅的我國滑輪溜冰代表隊，今年再度組成堅強陣容參賽，希望維繫獎牌庫美名，不過教練吳炯助在今天透露，亞運...

美國羽賽／林俊易、蘇力揚同日贏球 共13組台將晉級8強

台灣「左手重砲」林俊易今天在美國羽球公開賽男單16強賽，以2個21比13撂倒日本選手田中湧士；而另名台灣好手蘇力揚則在男...

自行車／烏來福山部落單車團練趣

烏來「福山部落」是個小而美的泰雅族原住民部落，是烏來保有最傳統泰雅生活方式及部落文化的部落，未受到過度的開發與破壞。寧靜的聚落裡，空氣中散著悠閒的氣息，教會、天主堂、福山國小裡隱隱透著泰雅子民的故事。

體操／女子團體目標前5 丁華恬首度征戰亞運

台灣女子體操日前在亞錦賽拿下史上首面銅牌，面臨9月的杭州亞運，總教練蔡恆政將目標放在突破上屆第5名成績，首次征戰亞運的丁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦