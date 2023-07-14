滑輪／場地變更還只給3天訓練 中華隊赴兩地移訓找辦法

上屆亞運拿下2金、1銅的我國滑輪溜冰代表隊，今年再度組成堅強陣容參賽，希望維繫獎牌庫美名，不過教練吳炯助在今天透露，亞運比賽場地在今年3月我國派員參訪後又進行了變更，且在比賽前將只給各國3天、每天1小時的訓練時間，也讓場地適應將會成為各國代表隊必須克服的頭號問題。

我國上屆亞運在滑輪運動靠著趙祖政拿下公路賽男子20公里淘汰賽金牌，以及李孟竹、楊合貞在女子20公里淘汰賽拿下金包銅，不過今年杭州亞運將改為場地賽事，除了上屆三位奪牌選手外，還將加入男子選手黃玉霖、陳彥成，女子選手劉懿萱參賽。

今年比賽項目將改為場地賽的情況下，中華隊教練吳炯助也直言，能否適應比賽場地將會是影響選手表現的一大重要因素，但在今年3月他跟隨我國參訪團前往杭州觀看比賽場地後，場地又進行了漆面的變更，讓場地資訊充滿不確定性，所幸我國目前除了高雄的國際滑輪溜冰場外，在台南與屏東還有兩座性質不同的場地，他也將帶著中華隊前往移訓，希望讓選手習慣在不同場地的適應能力。

我國上屆亞運在滑輪運動拿下2金、1銅佳績。記者劉肇育／攝影

吳炯助強調，比賽場地不論是漆面、坡度還是拋物線等等都可能影響到選手表現，所以適應場地對於成績來說有很大的影響，而依照過去世界總會比賽規定，賽前將開放各國進行7天的訓練，但這次亞運卻只開放各國3天、每天1小時的賽前訓練，大大壓縮了讓選手提前適應場地的時間。

不過吳炯助也指出，在除了地主外的各國都是同樣條件下，中華隊能做的就只有先把自己準備好，「我們必須作最壞的打算和做最好的準備，除了透過觀看日前在同場地舉行的大陸國內決選賽影片來提前對場地作意象訓練外，我們也透過人去了解新場地的漆面等狀況，而現在台南的場地可能比較符合杭州的狀況，所以我們也將去那邊移訓，把自己狀態條到最好。」

而「滑輪女王」楊合貞也表示，選手每到一個新的場地，包括坡度、輪子選擇和什麼角度能溜得順暢，都是必須要盡快適應和調整的，而這次大會給的適應時間較短，確實在適應場地上會有比較大的問題。