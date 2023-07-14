田徑亞錦賽／跨欄雙雄陳傑、彭名揚 攜手同晉準決賽

在泰國曼谷舉行的田徑亞洲錦標賽今天進入第3天賽事，台灣男子400公尺跨欄雙雄陳傑、彭名揚，都順利闖過預賽晉級今晚7時25分的準決賽。

31歲的陳傑是台灣田徑代表隊當中年紀最資深的選手，他在今年5月也公布自己順利成為人夫，本屆田徑亞錦賽，是他選手生涯第6度參賽。

陳傑在上屆2019年杜哈亞錦賽的男子400公尺跨欄，以48秒92替台灣帶回一面銀牌，當時那個成績也相當接近陳天文保持的全國紀錄48秒63。

亞錦賽男子400公尺跨欄預賽共分為4組，取各組前3名以及擇優4名共16人晉級準決賽。陳傑預賽跑出51秒37、分組第3順利晉級，另一名好手彭名揚則跑出51秒27、同樣分組第3晉級。

陳傑在接受中央社訪問時說：「現在就是放鬆心情去享受比賽，這或許是我最後一次參加亞錦賽，所以就盡力去跑，如果能再拿到獎牌當然是最棒的事。」

至於同樣上午登場的女子7項全能，台灣唯一參賽的陳彩娟，在已經結束的100公尺跨欄以14秒35獲得第5、跳高以1公尺74獲得第3，目前以積分1832暫居第3，今天陸續還將進行鉛球、200公尺賽事。