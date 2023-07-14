快訊

Netflix砍「寄生帳號」更方便？全球新增「轉移使用者」功能 3動作無痛轉換

李玟告別式時間曝光？二姊回應這麼說

高溫35度下務農！嘉義39歲農民坐在田邊棧板上身亡

田徑亞錦賽／跨欄雙雄陳傑、彭名揚 攜手同晉準決賽

中央社／ 曼谷14日電
台灣男子400公尺跨欄好手陳傑14日在田徑亞洲錦標賽分組預賽獲得第3，順利晉級闖進晚間的準決賽。 （中華民國田徑協會提供）中央社
台灣男子400公尺跨欄好手陳傑14日在田徑亞洲錦標賽分組預賽獲得第3，順利晉級闖進晚間的準決賽。 （中華民國田徑協會提供）中央社

在泰國曼谷舉行的田徑亞洲錦標賽今天進入第3天賽事，台灣男子400公尺跨欄雙雄陳傑、彭名揚，都順利闖過預賽晉級今晚7時25分的準決賽。

31歲的陳傑是台灣田徑代表隊當中年紀最資深的選手，他在今年5月也公布自己順利成為人夫，本屆田徑亞錦賽，是他選手生涯第6度參賽。

陳傑在上屆2019年杜哈亞錦賽的男子400公尺跨欄，以48秒92替台灣帶回一面銀牌，當時那個成績也相當接近陳天文保持的全國紀錄48秒63。

亞錦賽男子400公尺跨欄預賽共分為4組，取各組前3名以及擇優4名共16人晉級準決賽。陳傑預賽跑出51秒37、分組第3順利晉級，另一名好手彭名揚則跑出51秒27、同樣分組第3晉級。

陳傑在接受中央社訪問時說：「現在就是放鬆心情去享受比賽，這或許是我最後一次參加亞錦賽，所以就盡力去跑，如果能再拿到獎牌當然是最棒的事。」

至於同樣上午登場的女子7項全能，台灣唯一參賽的陳彩娟，在已經結束的100公尺跨欄以14秒35獲得第5、跳高以1公尺74獲得第3，目前以積分1832暫居第3，今天陸續還將進行鉛球、200公尺賽事。

陳傑 田徑

延伸閱讀

亞洲田徑錦標賽男子4X100接力 天才少年Boonson傷後重磅回歸

田徑亞錦賽／跳高「最強國中生」 林沛萱初登場教練滿意

田徑亞錦賽／余雅倩女子鏈球居第四 不滿成績賽後淚如雨下

田徑亞錦賽／男子100公尺預賽分組第一 楊俊瀚：還算滿意

相關新聞

滑輪／傷後無法再隨心所欲 滑輪女王楊合貞年底將退休

曾在2017年台北世大運拿下5金佳績的我國「滑輪女王」楊合貞，上屆雅加達亞運會在公路賽女子20公里淘汰賽拿下銅牌後，近一...

田徑亞錦賽／跨欄雙雄陳傑、彭名揚 攜手同晉準決賽

在泰國曼谷舉行的田徑亞洲錦標賽今天進入第3天賽事，台灣男子400公尺跨欄雙雄陳傑、彭名揚，都順利闖過預賽晉級今晚7時25...

滑輪／場地變更還只給3天訓練 中華隊赴兩地移訓找辦法

上屆亞運拿下2金、1銅的我國滑輪溜冰代表隊，今年再度組成堅強陣容參賽，希望維繫獎牌庫美名，不過教練吳炯助在今天透露，亞運...

美國羽賽／林俊易、蘇力揚同日贏球 共13組台將晉級8強

台灣「左手重砲」林俊易今天在美國羽球公開賽男單16強賽，以2個21比13撂倒日本選手田中湧士；而另名台灣好手蘇力揚則在男...

自行車／烏來福山部落單車團練趣

烏來「福山部落」是個小而美的泰雅族原住民部落，是烏來保有最傳統泰雅生活方式及部落文化的部落，未受到過度的開發與破壞。寧靜的聚落裡，空氣中散著悠閒的氣息，教會、天主堂、福山國小裡隱隱透著泰雅子民的故事。

體操／女子團體目標前5 丁華恬首度征戰亞運

台灣女子體操日前在亞錦賽拿下史上首面銅牌，面臨9月的杭州亞運，總教練蔡恆政將目標放在突破上屆第5名成績，首次征戰亞運的丁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦