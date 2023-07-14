美國羽賽／林俊易、蘇力揚同日贏球 共13組台將晉級8強

台灣「左手重砲」林俊易今天在美國羽球公開賽男單16強賽，以2個21比13撂倒日本選手田中湧士；而另名台灣好手蘇力揚則在男單3局大戰脫困，雙雙前進8強。

美國羽球公開賽屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，過去3年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦，今年恢復舉行，林俊易曾在2019年男單封王，今年要挑戰賽史第2冠。

林俊易今年初曾在泰國大師賽摘金，5月馬來西亞大師賽則闖進4強，目前世界排名第27，這次為大會第4種子，首輪以直落2淘汰中國選手雷蘭曦，16強則碰上日本選手田中湧士，雙方過去2次交手都是在2022年，各拿下1勝。

林俊易今天開賽從9比5領先，到被追成1分差，林俊易隨後拉出一波9比0猛攻甩開對手，以21比13搶下首局，次局同樣未給對手太多機會，以21比13贏得勝利。

另一場男單賽事，由6月剛在台北羽球公開賽打出驚奇、拿下亞軍的蘇力揚對戰第5種子的中國選手翁泓陽，雙方激戰3局，蘇力揚以21比19、19比21、21比13勝出，收下8強門票。

蘇力揚下一戰對手為李詩灃，同樣也是來自中國，剛在7月加拿大公開賽奪得男單亞軍。

16強賽告一段落後，包括林俊易、蘇力揚在內，共13組台將晉級8強，其中男雙葉宏蔚與蘇敬恒8強賽將碰上自家人蘇力瑋與林煜傑，而混雙葉宏蔚與李佳馨同樣將與陳子睿與楊景惇上演「台灣內戰」戲碼。