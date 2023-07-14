自行車／烏來福山部落單車團練趣

日期：2023年7月8日

天氣：晴

總里程數：95公里

騎乘時間：5小時40分

總爬升高度：1072 公尺

路線：新北市蘆洲捷運站 → 大稻埕碼頭 → 捷運新店站 → 全家便利超商新店站前門市(集合) → 把車牽過碧潭吊橋 → 走永業路（北105鄉道）→ 接新潭路 → 接小坑路 → 左轉廣興路 → 右轉新烏路二段 → 桂山發電廠冰品部 → 圓聖寺 → 烏來老街 → 烏來瀑布 → 福山部落 → 捷運新店站 → 搭捷運回家

烏來「福山部落」是個小而美的泰雅族原住民部落，是烏來保有最傳統泰雅生活方式及部落文化的部落，未受到過度的開發與破壞。寧靜的聚落裡，空氣中散著悠閒的氣息，教會、天主堂、福山國小裡隱隱透著泰雅子民的故事。今天安排單車團練路線是騎到三年前曾到過的福山部落，一早6點半從蘆洲家裡出發先騎到大稻埕碼頭，然後再騎到碧潭與同學們會合。由於今天天氣非常炎熱，原本想騎到桂山發電廠吃支冰棒消暑一下，結果9點多到時已經聚集了超多人領號碼牌在等待，結果當然是沒吃到冰棒。

不過到了烏來還是讓我們吃到了香腸及山粉圓冷飲，烏來騎乘到福山部落，剛好是正中午，還好有一些遮蔭，所以不至於被曬昏頭了。福山的大羅蘭溪旁有著古圳步道、溪瀧步道，可在此賞魚、賞花、賞蝶，有清澈沁涼的溪水加上美麗的風景，也是個旅遊放鬆的秘境景點呢！到了福山部落吃完午餐，消息片刻就啟程回家，回到烏來瀑布旁的冰店，趕快吃碗冰消暑一下。烏來回碧潭的路上完全沒有遮蔭，所以體力消耗殆盡，所以騎到碧潭後決定搭捷運回家，不過今天也騎乘了快100公里，爬升高度也超過1000公尺，算是有訓練到了，下回團練應該要改夜騎了，不然這麼熱的天氣騎車，真得是有夠難受。

一早6點半從蘆洲家裡出發先騎到大稻埕碼頭，先與兩位同學及一位學弟會合

AM 08:30 碧潭捷運新店站全家便利商店集合，出發前拍照留影

風和日麗，碧潭美麗風光

今天要騎去烏來不走車多的新烏路，把車牽過碧潭吊橋，走永業路（北105鄉道），在碧潭橋上學弟幫忙拍照留影。

騎在新潭路上

美麗的直潭堰就在我們的左手邊，直潭堰也稱直潭壩位於新北市新店區新店溪粗坑壩下游約3公里處，近新店區濛濛谷，景色優美。混凝土壩體僅高4公尺，主要以7座弧形閘門控制及抬高水位，由壩右岸上游200公尺之取水口引水至直潭淨水場處理，最大供水量達每日270萬立方公尺，為大台北地區之最大者。

廣興橋上拍照留影

新店是個多的地區，為了開發更多得以安身立命的土地，先民以逢山開路，遇水架橋的不變鐵律，闢建了必要的公路和橋樑。1958(民國47)年，首先在廣興與新烏路間興築水泥龜山橋，它的前身是一座連結新烏路與廣興地區的吊橋。使用54年後被列為危橋，又在下方重建新橋，由於此橋通往廣興里，所以不再沿用龜山的舊名，而以「廣興橋」命名，更貼近當地民眾對新橋的認同，也期待能帶來更多產業發展的利多。

9點多到桂山發電廠冰品部時，冰棒號碼牌已經抽到154號了

桂山發電廠冰品部前留影

烏來老街雅各山豬肉香腸

來烏來老街當然免不了要來品嘗一根美味好吃的雅各香腸

烏來瀑布前留影

五重溪瀑布，在烏福管制站附近，又名「蘭吼瀑布」。瀑布位於烏來區最南方，因岩層軟硬差異及落差切力互異而形成高低差距大，且溪瀑重疊而下的現象，為常流性瀑布，雄偉壯觀，經年不斷。河水清澈見底，未受塵染。由於地勢陡峭，溪谷縱橫，極適合登山、森林浴、觀景、賞瀑等綜合性生態旅遊活動。

五重溪瀑布前拍照留影

再一次抵達福山部落

福山部落內處處可見壁畫與雕刻，展示著泰雅族生活、信仰與文化等內容的主題。

福山部落內有座石砌的天主教堂，相當具有特色。

大羅蘭溪，大羅蘭泰雅語為「Tranan」，最初泰雅族人從桃園巴陵一帶越嶺狩獵至此，覺得此處水源豐沛、 土壤肥沃，因此陸續遷居於此，是泰雅族人移居烏來的最初地。部落的命脈大羅蘭溪，兩岸一片青翠，河道時而狹小，時而開闊，清澈溪流中魚群悠遊，美麗風景讓人驚艷。

大羅蘭溪前拍照留影

酷熱的天氣騎單車真是一種煎熬

回到烏來瀑布旁冰店吃碗冰消暑一下