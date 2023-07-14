體操／女子團體目標前5 丁華恬首度征戰亞運

台灣女子體操日前在亞錦賽拿下史上首面銅牌，面臨9月的杭州亞運，總教練蔡恆政將目標放在突破上屆第5名成績，首次征戰亞運的丁華恬有晉級單項平衡木決賽的實力。

杭州亞運即將在今年9月登場，國家運動訓練中心今天舉辦亞運媒體日，其中女子體操總教練蔡恆政表示，上屆雅加達亞運女子體操團體拿下第5名，這次亞運盼再突破上屆成績，希望創下比賽最好分數150分，以前紀錄是149分。

女子體操中最受矚目的選手是丁華恬，蔡恆政指出，個人項目丁華恬、賴品儒在平衡木有機會進決賽甚至奪牌。

談到訓練近況，丁華恬表示，因為即將登場的世大運要比全能賽，各項目都有在準備，「世大運動作沒有特別加新難度，目前準備狀況算順利，身體狀況也都維持得還不錯」。

已經踏過東京奧運殿堂的丁華恬，談到這次杭州亞運的目標時表示，由於是第一次比亞運，「還滿期待的，有機會就要把握住」。

不過杭州亞運和關乎奧運門票的世錦賽幾乎同時進行，蔡恆政表示，希望丁華恬以不受傷為原則，在世錦賽試試看奧運資格，如果不行的話，明年還有大獎賽可以爭取奧運資格。丁華恬則說：「亞運比完隔天就要比世錦賽，可能自己的能力要再提高，適應力再更好一點。」