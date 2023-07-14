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體操／李智凱領軍亞運隊 鞍馬力拚高分

聯合報／ 記者劉肇育／高雄報導
今年男子體操代表隊將由李智凱（左1）領軍。記者劉肇育／攝影
今年男子體操代表隊將由李智凱（左1）領軍。記者劉肇育／攝影

上屆雅加達亞運拿下2金1銀1銅的我國男子體操代表隊，今年「亞洲貓王」唐嘉鴻因傷無法參賽，將由兩名上屆成員李智凱、蕭佑然領軍出賽，教練林育信表示，在缺少唐嘉鴻的單槓優勢下，希望透過李智凱、蕭佑然，以及被視為「鞍馬王子」接班人的年輕好手黃彥章在鞍馬力拚高分來彌補。

今年男子體操隊由李智凱、蕭佑然、林冠儀、黃彥章與葉政參賽，除李智凱力拚男子鞍馬2連霸，也希望能在上屆拿下第4名的團體項目更進一步，不過少了唐嘉鴻這名全能好手，要如何補足分數也成為林育信的首要課題。

林育信昨點名年僅19歲的黃彥章將扮演關鍵人物，他不僅在鞍馬有機會接班李智凱，全能賽事也能與老大哥抗衡，「如果我們在鞍馬項目靠著智凱、佑然和彥章取得領先，仍是有機會爭取前3名。」

雅加達 李智凱 唐嘉鴻 林育信 黃彥章

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