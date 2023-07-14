田徑／亞錦賽最年輕 15歲林沛萱初登場教練滿意

中央社／ 曼谷13日電
台灣女子跳高好手林沛萱。圖／聯合報系資料照片
台灣女子跳高好手林沛萱。圖／聯合報系資料照片

號稱「最強國中生」的台灣女子跳高好手林沛萱，今天在田徑亞錦賽越級打怪，只可惜僅跳過1公尺75、第11名的成績作收，但她的指導教練陳鴻傑卻滿意她的表現。

今年10月11日才滿16歲的林沛萱，是今年田徑亞錦賽所有參賽選手當中年紀最小的，面對同場較勁的「大姊姊」，被戲稱總是「面癱」無表情的林沛萱心中還是有些緊張。

已經入選亞運國手名單的林沛萱，在1公尺70首度試跳就過關，接著到1公尺75第3跳才成功，隨後高度升到1公尺80，可惜3跳全都失敗。

特地自費從台灣飛來曼谷指導的教練陳鴻傑，在接受中央社訪問時說：「賽後我們重新檢視了一次比賽錄影畫面，我們都覺得1公尺80的高度是可以過得去，因為她起跳後比橫桿高出許多，就是最後的動作沒有做好才失敗。」

陳鴻傑說：「雖然她今年6月到韓國參加了亞青，也以1公尺82的成績摘銅，不過都是同年齡的選手，這次首度參加成人賽事，說不緊張是騙人的，但是她的表現以及臨場狀況我認為還是相當的好。」

結束了亞洲級大賽的初體驗，林沛萱接下來8月要先遠赴巴西參加一場U18的賽事，接著就是備戰9月杭州亞運。陳鴻傑說：「我相信經過亞錦賽的震撼後，沛萱會更知道怎麼面對亞運賽場。」

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