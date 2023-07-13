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體操／從小愛在路上滾 黃彥章被封李智凱接班人不敢想

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
黃彥章（左2）被視為李智凱（左1）的接班人。記者劉肇育／攝影
黃彥章（左2）被視為李智凱（左1）的接班人。記者劉肇育／攝影

來自台東的排灣族體操好手黃彥章，今年入選杭州亞運男子體操代表隊，並將以19歲之齡就站上亞運舞台，而他也被教練林育信封為「鞍馬王子」李智凱的接班人，不過在談到教練對他的讚賞時，黃彥章則強調自己並不敢想太多，只希望盡最大努力完成每個階段性任務。

黃彥章從小因為好動，加上喜歡在柏油路上翻滾和在樹上爬來爬去，讓他的雙親決定將他送去學習體操，並且成為體操「山中傳奇」台東台坂國小體操隊的一員，也是前亞運國手、現在已經轉任教練的游朝偉的學弟。

而在16歲時黃彥章更是被教練林育信相中一度將他帶到國訓進行訓練，不過隨後他卻因為傷勢問題有兩年時間無法出賽，讓他的心情一度漂浮不定，但此時游朝偉也回到台東執教，並且一路鼓勵黃彥章，讓他今年能一圓亞運夢。

談到與游朝偉的關係時，黃彥章說：「朝偉教練一直都是我最大的後盾，從小我就是在他們的部落長大，並且看著他學習成長，很多事情我都是請教他，他也給我很多開導與鼓勵。」

中華隊教練林育信則表示，過去台東就有不少體操好手，不過礙於沒有好的訓練環境而發展受限，這也讓他一直都希望能挖掘更多原住民選手，甚至幫助他們站上亞奧運舞台，而黃彥章也展現了這樣的潛力，甚至有機會在未來成為李智凱接班人。

至於李智凱同樣對於黃彥章讚譽有加，他說：「彥章挺不錯的，他過去的環境比較辛苦一點，但來到國家隊後下了很多功夫，但還要給他時間磨練和成長，在未來他會很有機會，畢竟我在19歲時鞍馬與全能可能都沒有他好，未來他不論是跟上我還是超越我都是有機會的。」

游朝偉 李智凱 黃彥章 杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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