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體操／林育信的最後任務 助李智凱奪金和延續山中傳奇

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
來自台東的19歲排灣族好手黃彥章（左2），被教練林育信視為李智凱（左1）接班人。記者劉肇育／攝影
來自台東的19歲排灣族好手黃彥章（左2），被教練林育信視為李智凱（左1）接班人。記者劉肇育／攝影

中華男子體操隊教練林育信與「鞍馬王子」李智凱，當年靠著「翻滾吧男孩」為台灣體操界掀起了一股新浪潮，而如今李智凱也已經在奧運會奪下銀牌佳績，不過在率隊參加杭州亞運前夕，林育信也透露，自己執教生涯還有兩大任務要完成，一個就是幫助李智凱拿下奧運金牌，另一個則是協助台東的「山中傳奇」能延續下去。

今年亞運男子體操代表隊在唐嘉鴻因傷不及歸隊的情況下，將由李智凱、蕭佑然、林冠儀、黃彥章與葉政參賽，其中不僅李智凱將力拚男子鞍馬二連霸外，也期待能在上屆拿下第4名的男子團體更進一步站上頒獎凸台。

而林育信在今天受訪時就直言，在缺少了唐嘉鴻這名全能大將的情況下，他的空缺也必須靠整個團隊來彌補，尤其是他的單槓優勢，將仰賴李智凱、蕭佑然以及19歲的黃彥章在鞍馬爭取高分填補。

其中來自台東的19歲好手黃彥章，與前亞運國手游朝偉同為排灣族的體操好手，在16歲時就被林育信相中帶至國訓訓練，而林育信更將他視為「鞍馬王子」李智凱的接班人，並認為他在全能項目的表現已經能跟老大哥們抗衡，「儘管他距離接班智凱還有很長一段路要走，但這就是我想做的，4年後我希望將他與另一名原住民選手一起帶到亞、奧運舞台。」

林育信透露，自己一直以來都希望能挖掘更多原住民體操好手，重現過去由李智凱領銜的「翻滾吧男孩」與台東台坂國小體操隊「山中傳奇」間的互相競爭，甚至希望透過規劃紀錄片的方式來帶動原住民體操發展，「智凱最大的夢想就是奧運金牌，我希望幫他完成，而下一個階段就是挖掘更多原住民好手，延續『山中傳奇』，這樣我當教練的任務就完成了。」

李智凱 林育信 杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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