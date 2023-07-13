排球／女排增後排進攻比例 甜心廖苡任直呼是腦的開發

中華女排今年在教練陳裕安的要求下，逐漸將過去較少出現在女排球員中的男子球員戰術與動作加入訓練，尤其是在女排中較為少見的後排進攻比例也逐漸增加，不管是對於舉球員還是主攻手來說都帶來不小的考驗，其中「排球甜心」廖苡任就直言，這對於舉球員來說無疑是「腦的開發」。

中華女排今年亞運由上屆帶領男子隊拿下銅牌的陳裕安執掌兵符，在今天受訪時他也透露，日前前世界羽球球后戴資穎在台北公開賽受訪時曾表示，泰國女子選手近年打法逐漸向男子選手靠攏後，成績扶搖直上，讓他有很大的啟發，也加深了他希望將男排進攻技巧與戰術加入女排中的想法。

對於球隊這樣的改變，隊長陳姿雅也直言，女排打法逐漸男排化確實是國際的趨勢，其中又以增加後排進攻比例最多，「其實女排打後排的也是有，但現在必須要更扎實的執行，在訓練的前幾個月對於舉球員來說壓力真的很大，而身為攻擊手的我們則是必須擴大自己的好球帶，甚至接球員也必須想辦法把球接得更好。」

至於身為今年中華女排最資深舉球員的「排球甜心」廖苡任也直言，增加後排進攻對於舉球員來說無疑是「腦的開發」，「我們的平均身高跟其他國家比起來算是矮，但既然是因應國際趨勢就必須要去嘗試看看，多打後排對於舉球員來說就是腦的開發，因為妳必須要看得更廣，不過我們並不會因此不接受或是不願意去嘗試。」

今年也是廖苡任首度入選亞運代表隊，她坦言這對自己的排球生涯來說是個重要的里程碑，至於身為陣中最資深的舉球員，她也強調希望能夠扮演團隊定心丸的角色，希望給隊友穩定輸出的感覺。