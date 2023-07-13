田徑亞錦賽／「跨欄正妹」張博雅 吊車尾晉級決賽

5月底台灣國際田徑公開賽，「跨欄正妹」張博雅飆出生涯最佳的13秒32，為地主留下女子100公尺跨欄金牌；今天迎接生涯第一場亞錦賽，預賽她雖只跑出13秒61，排在分組第4，但幸運「吊車尾」進入決賽，台灣時間今天晚上6點35分將力拚站上頒獎台。

阿美族的張博雅，2020年全中錦曾發生中暑卻硬撐出賽，起跑後就直撞第三個欄架，跌倒後頭部著地、被大會用擔架抬出場，讓她一度對跨欄心生畏懼，2年多不敢參加跨欄項目，直到去年全大運後才回到欄架訓練。

張博雅（右）跑進亞錦賽女子100公尺跨欄決賽。圖／中華田徑協會提供

回歸欄架後，她成績快速提升，從10月新北城市盃的14秒02摘銀，再到全國錦標賽的13秒63摘金，今年成績更穩定進步，春季盃13秒76、高雄港都盃13秒65、大專錦標賽13秒49，再到全大運的13秒33和台灣國際田徑公開賽的13秒32。

成為杭州亞運國手的張博雅，亞錦賽先磨練大賽經驗，今天早上100公尺跨欄預賽排在第二組，跑出的13秒61雖排分組第4，擇優後仍進入晚上登場的決賽，屆時將從第一道登場。

預賽成績最佳是印度雅拉吉（Jyothi Yarraji）的12秒98，她也是唯一跑進13秒內的女將。