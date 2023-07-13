聽新聞
test
0:00 / 0:00

排球／挑戰盃爆冷輸越南 中華隊無緣4強

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
亞洲男子排球挑戰盃12日持續在台北市立大學天母校區體育館展開，地主台灣隊（圖）以1比3敗給越南隊，無緣4強賽。 中央社
亞洲男子排球挑戰盃12日持續在台北市立大學天母校區體育館展開，地主台灣隊（圖）以1比3敗給越南隊，無緣4強賽。 中央社

新冠肺炎疫情後首度在國際賽扮演「地主」，中華隊昨天在亞洲男子排球挑戰盃卻爆出冷門，遭分組第2的越南隊以局數3：1帶走勝利，無緣在球迷見證下挺進4強，全隊賽後難掩失落，外籍教頭莫羅坦言球員都不在狀況內，接發球的問題需要繼續修正。

亞洲男子排球挑戰盃原本2年舉辦一次，今年起改為每年舉辦，共有16隊與會，中華隊預賽擊敗哈薩克後取得分組第1，又抽到「長籤」，只要奪勝就能前進4強，不料遇國際賽成績不突出的越南卻陷入苦戰，沒能捍衛地主勝利，落入7到12名排名賽。

中華隊隊長戴儒謙坦言，接發球是較大問題，後續還有亞錦賽和亞運，必須克服問題做好準備；旅日多年的「黑狗」陳建禎也點出心態問題，他說：「我們是分組1，被分組2的越南挑戰，打得比較保守，侵略性不夠強。」

越南 排球 新冠肺炎

延伸閱讀

排球／打一休三影響球感無緣4強 中華隊隊長：會記取教訓

圖輯／亞洲男排挑戰盃 中華隊主場意外輸越南無緣4強

排球／挑戰盃意外輸越南 中華隊主場失守無緣4強

U18世界盃／賽程出爐！中華隊開幕戰對澳洲 與南韓同組

相關新聞

卡巴迪／男子隊終一圓亞運夢 歷年最佳陣容拚奪牌

亞運參賽資格取得過程一波三折的我國男子卡巴迪代表隊，靠著日前在亞錦賽奪下銅牌的成績，將如願首次站上亞運舞台，教練林雨德透...

排球／打一休三影響球感無緣4強 中華隊隊長：會記取教訓

身為亞洲男子排球挑戰盃「地主」，中華隊以分組第一身分晉級，今天卻意外敗給分組第二的越南隊，無緣4強，球員難掩落寞，旅日的...

排球／挑戰盃爆冷輸越南 中華隊無緣4強

新冠肺炎疫情後首度在國際賽扮演「地主」，中華隊昨天在亞洲男子排球挑戰盃卻爆出冷門，遭分組第2的越南隊以局數3：1帶走勝利...

田徑／亞錦賽第一天 男子400公尺接力隊決賽掉棒

亞洲田徑錦標賽今天在曼谷展開首日的賽程，中華男子400公尺接力隊第一魏泰陞、陳玟溥發生交接棒掉棒失誤，無法延續上屆亞錦賽...

圖輯／亞洲男排挑戰盃 中華隊主場意外輸越南無緣4強

2023台中銀行亞洲男子排球挑戰盃12強比賽，中華隊在今天下午5點30分出戰越南隊，中華隊今天碰越南隊卻意外陷入苦戰，接...

田徑亞錦賽／蘇昭綺圓10年國手夢 女子標槍獲第7名

在泰國曼谷舉行的亞洲田徑錦標賽今天進行首日賽事，等了10年才一圓披上國家隊戰袍夢想的台灣女子標槍好手蘇昭綺，靠著最後一擲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦