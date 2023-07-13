排球／挑戰盃爆冷輸越南 中華隊無緣4強

新冠肺炎疫情後首度在國際賽扮演「地主」，中華隊昨天在亞洲男子排球挑戰盃卻爆出冷門，遭分組第2的越南隊以局數3：1帶走勝利，無緣在球迷見證下挺進4強，全隊賽後難掩失落，外籍教頭莫羅坦言球員都不在狀況內，接發球的問題需要繼續修正。

亞洲男子排球挑戰盃原本2年舉辦一次，今年起改為每年舉辦，共有16隊與會，中華隊預賽擊敗哈薩克後取得分組第1，又抽到「長籤」，只要奪勝就能前進4強，不料遇國際賽成績不突出的越南卻陷入苦戰，沒能捍衛地主勝利，落入7到12名排名賽。

中華隊隊長戴儒謙坦言，接發球是較大問題，後續還有亞錦賽和亞運，必須克服問題做好準備；旅日多年的「黑狗」陳建禎也點出心態問題，他說：「我們是分組1，被分組2的越南挑戰，打得比較保守，侵略性不夠強。」