田徑／17歲短跑天才布頌 領軍4x100公尺接力為泰國摘金

年僅17歲的泰國短跑天才布頌今天帶著自信又從容的神情，在田徑亞錦賽男子4x100公尺接力最後衝線，幫地主在首日賽事就斬獲1金，他閃亮的未來，就連國際奧會官網都撰文報導。

身高185公分的布頌（Puripol Boonson）在去年橫空出世，當時年僅16歲的他，就在U20世界青年田徑錦標賽男子100公尺準決賽跑出10秒09的驚人成績，雖然最後決賽僅以10秒12獲得第4，但仍無損布頌的未來性。

根據國際奧會官網報導，布頌最早開始是玩手球起家，但一直不太出色，在當時的老師帶領下，轉而接觸田徑，10歲轉學後，才開始接受較正規的田徑專業訓練。

去年僅16歲的布頌，在6月1場世界田徑總會洲際賽事裡，於200公尺飆出20秒19的成績，締造亞洲20歲以下的最快紀錄，他也成為繼美國選手奈頓（ErriyonKnighton）、已退休的牙買加傳奇名將波特（UsainBolt）後，全球20歲以下200公尺史上第3快的選手。

接著在2個月後的U20世界青年田徑錦標賽，布頌「越級打怪」，在男子100公尺準決賽跑出10秒09的成績，讓他一度成為全球U20的最快紀錄保持人，這個紀錄直到上週才被美國選手米勒（Christian Miller）以10秒06打破。

布頌在今年5月的東南亞運動會受傷，原本本屆亞錦賽他不打算參賽，但因為這是泰國首度舉辦田徑亞錦賽，所以最後關頭布頌還是入選國家隊，並在首日的4x100公尺接力就亮相。

上午的預賽，擔任泰國隊第4棒的布頌，過終點前就放慢速度輕鬆衝線，但泰國隊仍以38秒66的成績破大會紀錄。晚間的決賽，泰國隊在第3棒交給第4棒時，還跟中國隊差距不大，但布頌接手後逐漸拉開差距，最後也幫助泰國隊以破大會紀錄的38秒55摘金。

布頌在接受當地媒體訪問時說：「很開心能幫泰國在第1天就獲得金牌，能在自己的國家出賽並且奪冠，是最棒的一件事。」