田徑／亞錦賽第一天 男子400公尺接力隊決賽掉棒

亞洲田徑錦標賽今天在曼谷展開首日的賽程，中華男子400公尺接力隊第一魏泰陞、陳玟溥發生交接棒掉棒失誤，無法延續上屆亞錦賽奪銀的佳績。擔任中華隊第三棒的「台灣飛人」楊俊瀚說，這是很好的經驗，「我們狀況其實都不錯。」

亞錦賽今年是第25屆，首度在曼谷舉行，也是亞洲田徑總會慶祝50周年的重要賽事。泰國為了主場優勢，男子400公尺接力決賽安排在第一天進行，有別於以前都先進行100公尺的賽程安排，楊俊瀚說，這是第一次先跑400公尺接力，「但也是有收穫，第一天上午的預賽到下午決賽，熱身情況及適應天候等先熟悉，對未來100、200公尺的準備也有幫助。」

魏泰陞說，起跑後狀況還不錯，但交棒給陳玟溥時，棒子已經接到，卻滑掉了，「我們賽後已知道問題所在，會再進行修正。4人的訓練時間雖不長，但都有調整到不錯的狀況，只有繼續努力。」男子接力隊4年前在多哈亞錦賽披銀，當時的陣容只有楊俊瀚、王偉旭在今年成員中。

中華隊最後仍完成全程，以48秒96完賽，在決賽8隊中最後抵達。泰國隊以38秒55摘金，中國大陸隊以38秒87居次，南韓隊38秒99獲得銅牌，傳統強隊日本隊今年沒有組軍。

女子標槍決賽，蘇昭綺以52公尺74獲第7名，朱品薰50公尺87居第10，日本齊藤真理菜以61公尺67摘金。蘇昭綺說，「10年國手夢終於成真，這個成績還算滿意。」