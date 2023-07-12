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田徑亞錦賽／蘇昭綺圓10年國手夢 女子標槍獲第7名

中央社／ 曼谷12日電

在泰國曼谷舉行的亞洲田徑錦標賽今天進行首日賽事，等了10年才一圓披上國家隊戰袍夢想的台灣女子標槍好手蘇昭綺，靠著最後一擲的52公尺74成績獲得第7名。

蘇昭綺從國一開始就有國家隊的夢，到了成人賽場階段，卻又因為疫情關係，延宕將近3年無法出國參賽，直到今年亞錦賽才終於首度穿上國家隊戰袍。

她在接受中央社訪問時開心地說：「等了10年終於圓夢，穿上代表隊服裝的瞬間超級興奮。」

蘇昭綺在今年2月的春季盃田徑賽，以55公尺08的成績破大會紀錄摘金，但從那之後，整體狀態不斷下滑，加上中間又要準備教師資格檢定考試，讓她練習也無法正常持續。

蘇昭綺說：「穿上國家隊賽服，坐在場邊等檢錄的時候感覺真的很特別，應該會是我一輩子的回憶，加上大會工作人員的泰式英文，就覺得一切都好新鮮。」

從台師大畢業的蘇昭綺也在今年6月18日完成教師資格檢定考試，雖然還沒放榜，但她自認99%能考取教師資格，也讓她放下了心中一塊大石。

蘇昭綺說：「可能我的爸媽都是老師，所以從小耳濡目染就立定志向要當老師，我覺得自己的個性也滿適合帶國、高中生。當然，如果我未來走教職這條路的話，也會影響我選手生涯的規劃。」

年僅18歲的朱品薰，這次也有參加亞錦賽，她在女子標槍項目以50公尺87獲得第10名，並未進入決賽。朱品薰笑說：「2週前才開始調整步伐和助跑的動作，這次就當作調整，所以第2次試擲超過50公尺時，我自己都不太敢相信。」

田徑

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