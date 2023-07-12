排球／挑戰盃意外輸越南 中華隊主場失守無緣4強

身為亞洲男子排球挑戰盃「地主」，中華隊今天碰越南隊卻意外陷入苦戰，接發球不到位下最終更以局數1：3讓出勝利，無緣在球迷見證下挺進4強，落入7到12名排名賽。

越南過往國際賽成績不突出，上屆雅加達亞運僅拿14名，但今天面對地主打得主動，首局挺過前段的拉鋸賽程，以25：20先聲奪人。

第二局比數拉鋸，中華隊局末在「黑狗」陳建禎發球發揮下，一度取得21：18領先，但遭越南22：22追平，靠蔡沛彰和曾祥銘雙人攔網封下第23分，曾祥銘更發出「再見發球」，讓中華隊以25：23扳平局數。

第三局中華隊一路落後下以19：25讓出，第四局在落後3分下先追到7：7，但又連失4分，吳宗軒攻擊得手再發出「愛司」球，助隊追到11：13，但接發球不到位下被逐漸拉開差距，最終以15：25落敗，讓越南大聲歡呼迎接特別勝利。