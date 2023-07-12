卡巴迪／十字韌帶斷了照拚亞運 劉宜茹謝隊友撐住她

我國女子卡巴迪代表隊在上屆亞運拿下銅牌後，今年將以老班底加上新血的陣容再戰杭州亞運，而將首度參賽的劉宜茹，2月赴日比賽發生膝蓋十字韌帶斷裂的狀況，不過她最終選擇不開刀治療盼延續亞運夢，今天談到此事時，也感謝隊友一路上對她的鼓勵，扮演她堅持下去的重要支柱。

過去曾是田徑擲部選手的劉宜茹，大學才開始接受卡巴迪的正規訓練，並以成為亞運國手為目標，不過今年2月在日本舉行的交流賽中，她卻發生了膝蓋十字韌帶斷裂的意外，讓還懷抱著亞運夢想的她一度當場痛哭，「當我聽到自己的傷勢時，我直接就哭了，因為我不知道該怎麼面對這樣的傷勢。」

在開刀治療就一定趕不上今年亞運的情況下，劉宜茹最終決定帶傷訓練，並且在教練的保護下控制訓練量，而現在她也逐漸在腳與傷勢間找到平衡，讓訓練逐步上軌道，「現在其實狀況還不錯，已經能跟腳的傷勢共處，訓練完後也會透過超音杯、電療和放鬆等方式來恢復。」

劉宜茹坦言，這一路走來雖然辛苦，但隊友與家人一直是支撐她的最大力量，「當時家人有問我為什麼不開刀，因為她們希望我能照顧好我的身體，不過當我決定不開刀時他們也沒有阻止。這是我的第一次亞運，我很想跟我的隊友一起努力，跟她們一起去爭取冠軍，在我踏上卡巴迪這條路後，太多人幫助過我，現在放棄對我來說還太早了。」

劉宜茹目前計畫在亞運結束後動刀治療膝傷，而平時就會做餅乾和甜點給隊友吃且對於餐旅很有興趣的她，也打算在復健過程中先短暫離開卡巴迪賽場，「復健可能需要花上半年到一年的時間，但之後我應該還是會希望繼續備戰下一屆亞運。」